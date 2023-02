GF Vip, attacco duro di Alfonso Signorini ai concorrenti: "Siete un pessimo esempio"

Ascolta questo articolo

Alfonso Signorini, il conduttore della settima edizione del “Grande Fratello Vip” in onda su Canale 5, è una furia contro i concorrenti del reality show. La Casa infatti si è letteralmente spaccata in due con l’ingresso degli ospiti, in particolar modo di Matteo Diamante, facendo così scaturire delle liti che hanno superato per molti il limite del trash televisivo.

Tra l’altro Matteo nelle ultime ore si è reso protagonista di un brutto gesto di Luca Onestini, con l’ex tronista di “Uomini e Donne” che ha lanciato una forchetta contro l’ospite. Per questo motivo, a inizio puntata, il direttore del settimanale “Chi Magazine” a inizio trasmissione rivela al pubblico da casa che ci saranno delle pesanti sanzioni.

La furia di Alfonso Signorini

Così il conduttore divide il gruppo in “Persiani”, che vanno nel cortiletto, e “Spartani” nella mystery room. Successivamente richiama quattro di loro, cioè Luca Onestini e Oriana Marzoli con NIkita Pelizon e Matteo Diamante, in salone per ripercorrere la brutta lite che è scoppiata sere fa.

L’ex tronista è accusato di essere stato protagonista di aver provocato Matteo, ma Luca afferma di aver riso solamente un po’ alle sue spalle. Signorini poi si dedica a Oriana invitandola a bere un po’ di meno, con la showgirl che ammette come in quella occasione del “forchetta gate” avrebbe effettivamente alzato un po’ troppo il gomito.

L’attenzione poi si sposta per ciò che è successo dopo, cioè quando Oriana ha avuto un litigio con Martina Nasoni, dopo che Nicole le riferisce di essere stata accusata di essere una “poco di buono”, con la ragazza dal cuore di latta che chiede scusa per aver dato della “pu**ana” alla sua rivale.

Signorini così, prendendo spunto da questa vicenda, ha lanciato un attacco a tutta la Casa: “Siete lì per divertire il pubblico, secondo voi la gente da casa si diverte a vedere certe scene? Io vi confesso che a volte cambio canale o non vado sul 55. Non dovrei dirlo eppure lo faccio, siete un pessimo esempio“.

E infine ha voluto leggere una comunicazione degli autori: “Il ‘Grande Fratello’ ha preso una decisione severa che vi renderà la vita difficile. Per le prossime due settimane il vostro budget per la spesa sarà dimezzato. Come spesso accade per colpa di alcuni è il gruppo a pagarne le conseguenze, è l’unico modo per farvi capire che così non si può andare avanti, compreso il budget del vino”.