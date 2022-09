GF Vip, ascolti tv: il reality continua a non ingranare

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - Il miglioramento c'è, ma non credo che possa bastare a Mediaset per essere soddisfatta del "Grande Fratello Vip". Per un reality show andare sotto ai 2.500.000 milioni di telespettatori è un flop, ed è inutile nascondersi dietro a un dito. Staremo a vedere se Signorini nelle prossime settimane riuscirà ad aumentare questi dati.