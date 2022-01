GF Vip, arrivano nuovi ingressi in casa, probabilmente donne

Con l’uscita di Manuel Bortuzzo dalla casa e dell’imminente Gianmaria Antinolfi (ricordiamo entrambi di propria volontà), è arrivato il momento di rimpinguare queste perdite inaspettate. Nuove forze dunque partecipano al gioco, partendo proprio dai neo ingressi di Gianluca Costantino e Antonio Medugno.

Pare però che il Grande Fratello abbia ancora in serbo alcune sorprese. Nonostante infatti manchino ancora due mesi, tutto sommato pochi, sembra che il GF voglia infoltire ancora i ranghi, facendo entrare altri personaggi, questa volta donne. A dare il via a questo scoop è stato il sempre informato Gabriele Parpiglia.

Parpiglia: “Tre ragazze pronte a entrare”

Durante il corso della sua ultima puntata di Casa Chi, nella sezione Chicche Gossip, Parpiglia risponde a una domanda di Rosalinda Cannavò, la quale chiede se esista ancora la possibilità di nuovi ingressi nella casa. Ovviamente questa è una domanda condivisa da tutti i fan del reality e anche questa volta Parpiglia non delude le aspettative ed ecco la sua risposta: “Al momento dico stop […] I nomi che sono usciti sì, sono nomi che sono stati contattati e che hanno fatto dei provini. Sono perlopiù modelli e ragazzi sconosciuti al grande pubblico proprio perché presenti come tiktoker o come modelli“.

Parpiglia a questo punto si sbilancia un po’ di più, aggiungendo che potrebbero persino entrare ben tre ragazze, già pronte a varcare la soglia della porta rossa della villa di Cinecittà, ma tutto è dipeso da un solo fattore, la decisione che prenderà Antinolfi: “Gianmaria doveva uscire con Manuel, era tutto pronto. Aveva già dato l’addio a tutti quanti, dicendo anche che era inutile nominarlo, perché tanto sarebbe uscito comunque“.

Per ora sembra quasi certo l’abbandono di Gianmaria, già dal prossimo lunedì, ma bisogna ovviamente attendere ancora qualche giorno per ricevere la conferma ufficiale. In base alla scelta del ragazzo il GF potrebbe vagliare dunque l’ipotesi di far entrare nuovi personaggi nella casa.