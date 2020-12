Gf Vip, arriva un aereo per Stefania ma Sonia crede sia dedicato a lei

Non è infrequente avvistare intorno alla casa più spiata d’Italia, un aereo che sorvola la villa che riporta un piccolo messaggio destinato a qualche partecipante del “Grande Fratello Vip“, un messaggio inviato da qualche fan, volto ad incitare il proprio beniamino, a dargli forza, a fargli capire che non è solo e che ci sono i suoi fan pronti a sostenere le azioni del partecipante.

Anche Rosalina Cannavò, tempo fa aveva ricevuto il suo areo con messaggio incoraggiante, un modo per i fan di stare vicini al proprio beniamino, pur non avendo modo di comunicare. In queste ore un nuovo aereo-messaggio ha sorvolato la villa di Cinecittà, questa volta non destinato alla Cannavò, bensì a un’altra persona nella casa.

L’areo per Stefania ma Sonia crede sia per lei

I ragazzi che risiedevano in giardino si sono tutti alzati quando hanno iniziato a sentire il rumore dell’aereo, ed hanno avuto modo di leggere, seppur con difficoltà, il messaggio che il velivolo riportava. L’aereo infatti trascinava con sé uno striscione: “S.O vali più di ciò che pensi – Viperelle“. Inizialmente i partecipanti hanno avuto difficoltà e decifrare il messaggio, ma poi si sono convinto che fosse destinato a Sonia Lorenzini, ed hanno chiamato la ragazza a gran voce, invitandola ad uscire.

L’ex di “Uomini e Donne” si è precipitata in giardino e con occhi increduli ha letto il messaggio, iniziando a commuoversi, tanto che sono anche scappate alcune lacrime per la gioia di aver ricevuto il suo prima messaggio in cielo. In realtà le cose non stanno proprio così, in quanto il messaggio contiene le iniziali del nome di Stefania Orlando.

L’aereo infatti è stato un regalo che alcuni fan hanno fatto alla donna, in vista del suo compleanno, ed infatti su “Twitter” in molti hanno chiesto di chiarire il malinteso: “QUALCUNO VADA A GRIDARE CHE È PER STEFANIA #GFVIP“. La produzione a questo punto dovrebbe chiamare Stefania in confessionale e chiarire il tutto, dicendole che lo striscione in cielo era in realtà a lei destinato e non a Sonia.