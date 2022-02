GF Vip, arriva la proposta indecente di Barù a Jessica

Un gioco di tira e molla infinito, fatto di sguardi ammiccanti, situazioni volutamente sensuali, come leccare il caffè che cola sulla gamba, frasi allusive e spesse volte hot. Parliamo del rapporto instauratori tra Barù e Jessica Selassié nella casa del Grande Fratello Vip. Il nipote di Costantino Della Gherardesca appare, ancora oggi, ampiamente criptico, come se fosse interessato a Jessica ma allo stesso tempo teme di impegnarsi troppo nel rapporto.

Ovviamente la princess, dinanzi a questa forma di indecisione, resta sulle sue e cerca di impegnarsi ma non troppo. Di recente abbiamo di fatti assistito alla scena che ha sconvolto un po’ tutti nella casa, ovvero quando Barù ha leccato la coscia di Jessica mentre il caffè colava sulla sua gamba, ma oggi si assiste a un nuovo episodio, verbale, molto più esplicito di qualsiasi altro gesto.

Barù e la confessione hot a Jessica

La Selassié infatti nelle ultime ore ha confessato che il food blogger ha fatto una dichiarazione in confessionale che ha del sensazionale. Ecco quanto ha dichiarato la Selassié ad Alessandro Basciano e Sophie Codegoni: “Tu ti sei persa la perla di Barù in confessionale. Mi fa, ‘si tranquilla che fuori da qui una botta te la do’. Me lo ha detto in confessionale…“.

I due, inizialmente increduli, hanno voluto sapere la reazione di Jessica a quel punto, che di certo sembra averla prese bene: “Io sto volando altissimo!” […] Mi fa ‘così ti preparo per quando devi trovare l’amore perché sai il mio cuore è chiuso’ “. A quel punto Basciano aggiunge: “Vabbè, fatti dare sta botta da Barù…“, ingresso poco gradito sia da parte di Jessica ma anche da parte di Sophie.

Insomma sembra che Barù, sotto alcuni punti di vista, non voglia far altro che divertirsi, senza complicazioni sentimentali; sono in tanti però che pensano invece che il food blogger provi invece qualcosa di più profondo per la ragazza.