GF Vip, arriva il primo bacio tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu: "Non diciamolo a nessuno"

Durante l’ultima puntata del “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini, si è parlato della possibile coppia formata da Miriana Trevisan e Nicola Pisu. I due, soprattutto nelle ultime settimane si sono avvicinati sempre di più, e il figlio di Patrizia Mirigliani ha sempre parlato bene della gieffina.

Lo stesso pensiero viene condiviso da Miriana Trevisan durante la scorsa diretta, in cui rivela che il cuore di Nicola è “puro” e lo ritiene un ragazzo d’oro. Nonostante questo però afferma di essere spaventata dalla differenza d’età, e quindi prima di compiere un gran passo in ambito sentimentale vuole parlarne con il figlio Nicola, dal momento che lui ha sofferto molto a causa della sua recente rottura.

Arriva il primo bacio tra Miriana e Nicola

A quanto pare però l’ex compagna di Pago non ha voluto aspettare il parere dei suoi familiari, siccome durante la notte tra il 19 e il 20 ottobre arriva il primo bacio che può sancire la nascita della coppia. Al momento si tratta di un segreto, siccome nessuno degli altri ragazzi era presente durante la prima effusione amorosa tra i due.

Come riportato da “Biccy” Miriana sembra essere felice del bacio scambiato con Nicola, ma invita il ragazzo a non parlare con nessuno all’interno della casa: “Non lo diciamo a nessuno in casa ok? Poi se lo faranno vedere in puntata allora ok. Ovviamenta loro chiederanno, ma teniamocelo per noi, almeno per adesso”.

Il pubblico però non sembra essere convinto della coppia formata da Nicola e Miriana, e in tanti lo paragonano allo stesso flirt tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Solamente il tempo potrà dirci come si evolverà la loro storia d’amore, a oggi però le cose, dinanzi alle telecamere, stanno andando per il meglio e sicuramente Alfonso Signorini, durante la puntata di venerdì, farà parlare i diretti interessati.