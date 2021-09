GF Vip, arriva il "no" di Sandra Milo: "A novembre ritorno in TV con un nuovo progetto"

In questi mesi si è parlato frequentemente di una possibile presenza dell’attrice Sandra Milo nella casa del Grande Fratello Vip, il reality show in onda su Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme alle sue due nuove opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

A offrirsi, almeno in un primo momento, è stata proprio Sandra Milo, dichiarando che sarebbe stata una bella opportunità far parte del programma e farsi conoscere magari da un pubblico più giovanile raccontandosi senza nessun filtro, prendendo spunto magari da Mara Maionchi e Orietta Berti. Successivamente però, rispondendo a un post di Alessandro Cattelan su Facebook in cui pubblica la copertina del settimanale “Tv Sorrisi e Canzoni”, afferma che non farà parte del cast.

Il definitivo “no” di Sandra Milo al GF Vip

Nonostante le voci nate sui social network nell’ultimo periodo, l’attrice smentisce in maniera definitiva di far parte della trasmissione dal 13 settembre. Sandra Milo afferma di essere a lavoro per un nuovo progetto molto importante e proprio per questo motivo deve dire di “no“, anche un po’ a malincuore, a questa opportunità.

“Avrei partecipato volentieri, ma ho dovuto rifiutare per via di un altro impegno professionale“ afferma Sandra Milo al settimanale “Nuovo Tv” diretto da Riccardo Signoretti, aggiungendo poi i motivi della sua scelta: “È una cosa televisiva molto importante che partirà a novembre, ma non posso assolutamente dire di più, è tutto ancora top secret… Non vedo l’ora!”.

Probabilmente, dopo il rifiuto della Milo ricevuto nelle scorse settimane, Alfonso Signorini ha puntato tutto sul nome di esperienza della Ricciarelli. La cantante lirica ha infatti accettato la proposta del direttore e, oltre a un cachet molto importante, dovrebbe avere alcuni benefit, come una stanza tutta per se e degli incontri sporadici con il proprio cane, anche se al momento quest’ultima è solamente una voce mai confermata dagli autori.