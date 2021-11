GF Vip, arriva il chiarimento tra Alex Belli e Delia Duran: "Il nostro amore non verrà scalfito da niente"

Delia Duran, dopo circa due settimane di silenzio, ha deciso per la prima volta di entrare nella casa del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. La modella venezuelana infatti non ha mai nascosto il suo fastidio per l’avvicinamento molto sospetto del marito Alex Belli nei confronti di Soleil.

Va detto che l’ex protagonista di “CentoVetrine”, pure a distanza durante i confessionali, ha provato in ogni modo a confortare e tranquillizzare la moglie, affermando che con Soleil esiste soltanto una bella amicizia e non potrebbe mai nascere nulla d’importante.

Il chiarimento tra Alex Belli e Delia Duran

Come riportato testualmente sul sito del “Grande Fratello Vip” nella puntata del 26 novembre arriva un importante chiarimento tra i du, ove sembra che sia ritornato finalmente il sereno. Delia, anche in questa circostanza, mostra tutte le sue preoccupazioni per il rapporto con Soleil, ma Alex la invita più volte a restare tranquilla.

“Voglio dei chiarimenti” afferma con una certa convinzione Delia che poi aggiunge: “Non voglio rovinare il tuo percorso. Sappi però che hai una compagna fuori, le hai promesso rispetto, amore e fedeltà. Va bene che tu abbia creato delle amicizie, però gli atteggiamenti che hai avuto fuori dalla casa sono visti malissimo. Io ho sofferto”.

Per Alex però il problema non esiste: “So che queste immagini sono forti ma il nostro amore non verrà scalfito da niente. Io ti ho portato rispetto in tutto e per tutto. Scusa. Ma io ti amo. Fidati di me e non venirmi contro. Ho solo una bella amicizia con Soleil”.

L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” in merito a questo incontro interviene pochissime volte, ove afferma unicamente di aver creato un bel rapporto d’amicizia con Alex e spera vivamente che possa durante una volta finita la loro esperienza nel programma.