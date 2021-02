GF Vip, arriva il bacio tra Zenga e Rosalinda: l’ottimismo di Tommaso Zorzi

Sguardi, carezze, tante cose dette solo con gli occhi. Tutto questo succedeva tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. Tra i due ragazzi c’è sempre stata un’innegabile attrazione mentale e fisica, ma la complicata situazione sentimentale di Rosalinda, non permetteva a Zenga di fare il primo passo.

A quanto sembra le cose sono cambiate nettamente e dopo la puntata del “Grande Fratello Vip” andata in onda ieri 15 febbraio su Canale 5, è arrivato finalmente il fatidico primo bacio. Durante la diretta, si era parlato del loro rapporto e Rosalinda aveva dichiarato di provare per Andrea – che nel frattempo era in confessionale e stava ascoltando tutto – delle emozioni e delle sensazioni molto forti.

Tra diffide e ottimismo, arriva il primo bacio tra Zenga e Rosalinda

I due vip hanno ammesso i loro sentimenti con timidezza, tanta dolcezza e con un imbarazzo che ha descritto alla perfezione i loro caratteri sensibili e riservati. Ma una volta rientrati in Casa con gli altri concorrenti, Alfonso Signorini ha dovuto dare un annuncio che ha gelato tutti, in particolar modo Rosalinda. In pratica l’ex fidanzato della Cannavò ha deciso di chiamarsi fuori dalla faccenda e dopo la chiusura del proprio profilo Instagram, arriva anche una diffida.

A spezzare un po’ la tensione ci ha pensato Tommaso Zorzi con il suo bicchiere sempre mezzo pieno e così, con molto ottimismo, ha fatto notare a Rosalinda che il gesto di Giuliano è stato come un tacito consenso che in qualche modo deve sollevare Rosalinda da sensi di colpa: “Fa male ma poi ti farà stare bene. Anzi, sfruttala proprio come un nulla osta. È un nulla osta. A questo punto, liberi tutti. Diciamo che è un segnale, ti consiglio di vederla in questo modo e andare avanti”.

E mai consiglio fu più ascoltato, infatti non appena Zenga e Rosalinda si sono ritrovati sotto le coperte da soli, non hanno aspettato molto per scambiarsi un dolce primo bacio.