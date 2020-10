GF Vip, Antonio Zequila rivendica una relazione con Patrizia De Blanck. Ma la gieffina nega: "Ti prendo a calci in c**o"

Nella giornata del 19 ottobre è andata in onda l’undicesima puntata del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini insieme ad Antonella Elia e Pupo. Uno degli ospiti presenti in questa diretta è Antonio Zequila che, come svelato dal direttore di “Chi”, deve rivelare di aver avuto una love story con una gieffina nella casa.

La vecchia fiamma, come svelato da Antonio Zequila, sarebbe la contessa Patrizia De Blanck. Questa presunta passione sarebbe nata quando sono stati colleghi sul set di un film a Tropea (probabilmente si tratta di “Parentesi tonde” diretto da Michele Lunella nel 2006, poiché la pellicola è ambientata in un villaggio situato nella provincia di Vibo Valentia).

Il faccia a faccia tra Antonio Zequila e Patrizia De Blanck

Come riportato da “The social post” inizialmente l’attore si complimenta con il percorso della contessa: “Noi abbiamo girato un film a Tropea e quando ripassavamo le battute al chiaro di luna mi sa che ti sei dimenticata i massaggi che ti facevo in quel momento. Il nostro idillio tu lo hai dimenticato e per questo sono molto dispiaciuto”.

La contessa smentisce immediatamente questa ipotesi, invitando Zequila a non azzardarsi con queste ipotesi senza capo né coda. Patrizia De Blanck infatti dichiara che non avrebbe nessun problema a confermare questo rapporto se ci fosse davvero stato, siccome lo considera una bella persona sia caratterialmente che fisicamente.

Con il passare dei minuti però Antonio Zequila comincia ad aggrapparsi sugli specchi, e un paio di volte pare non voler scendere nei dettagli proprio per non farsi sgamare. La De Blanck però conclude così il suo discorso: “Quando esco da qua ti prendo a calci in c**o. Io conosco Antonio da una vita, siamo amici, però io se mi sono trom**ta una persona lo dico, non c’è da vergognarsi. Uno più o uno meno non mi cambia niente, chiaro?”.