GF Vip, Antonio Zequila difeso dalla sorella dopo le sue dichiarazioni su Patrick Ray Pugliese

I fan del “Grande Fratello Vip” stanno attaccando duramente Antonio Zequila dopo le dure parole espresse dall’attore nei confronti di Patrick Ray Pugliese. Il gieffino infatti ha attaccato duramente l’aspetto fisico del suo compagno di viaggio, insieme ad Andrea Denver e Aristide Malnati che non si sono tirati indietro con delle frecciatine.

Queste non sono le prime critiche che subisce Antonio Zequila durante questa sua esperienza nel “Grande Fratello Vip”. L’attore ha fatto parlare sia per delle dichiarazioni dure nei confronti di Paola Di Benedetto che per delle nomination programmate con Michele Cucuzza. Proprio a causa di questo alcuni fan del programma stanno chiedendo a gran voce una sua squalifica.

Le parole della sorella di Antonio Zequila

Di queste dure frasi di “Er Mutanda” se ne è parlato anche durante l’ultima puntata di “Pomeriggio Cinque”. In seguito ad una clip in cui vengono mostrate al pubblico queste parole di Antonio Zequila, l’ospite Angelo Sanzio attacca duramente il gieffino, dichiarando che dopo anni di televisione non riesce ancora a capire come deve comportarsi sul piccolo schermo. Per questo il Ken italiano spera che vengano presi dei provvedimenti severi nei suoi confronti.

In questa conversazione interviene Dina Zequila, la sorella dell’attore, che dichiara: “È una esagerazione, stava scherzando, scherzano tutti e scherza anche Antonio, è un gioco e si prendono in giro l’uno con l’altro”. Successivamente aggiunge: “Non farebbe male nemmeno ad una mosca, è un brav’uomo. Tutti scherzano e quando lo fa lui viene sempre additato. Non esageriamo”. Negli studi di Mediaset è presente anche Francesca De André, che dichiara di non sentirsela ad attaccare Antonio Zequila poiché si sentirebbe una ipocrita dopo quello fatto durante la sua esperienza al “Grande Fratello Vip”.

Per il momento la situazione di Antonio Zequila è da monitorare, poiché le dichiarazioni rilasciate nei confronti di Patrick sono davvero pesanti. E non va escluso che nella prossima diretta del “GF Vip” potrebbero esserci dei colpi di scena.