GF Vip, Antonio Zequila ci prova con Elisa De Panicis: la reazione epica dell’influencer

A pochi giorni dall’inizio della quarta edizione del reality show di Canale 5 “Grande Fratello Vip” si incominciano a delineare le prime simpatie tra i vari concorrenti, intese che potrebbero in breve tempo diventare delle vere e proprie liaison sentimentali. Tra coloro che non sembrano aver perso tempo, c’è anche Antonio Zequila, che senza tanti giri di parole nelle ultime ore ha fatto una domanda a bruciapelo alla coinquilina Elisa De Panicis.

Antonio Zequila, attore ed ex naufrago de “L’isola dei famosi” – dove gli fu dato il soprannome di “Er mutanda“-, ha sviluppato un certo interesse per la nota influencer Elisa De Panicis, che è entrata nella casa di Cinecittà nel corso della puntata di venerdì 10 gennaio 2020, dove ha sfoggiato un outfit mozzafiato, lasciando poco o nulla all’immaginazione.

La domanda imbarazzante di Antonio a Elisa

Elisa, che è già al centro di una polemica sollevata dalle parole molto forti che Salvo Veneziano ha detto sul suo conto, nelle ultime ore ha dovuto fornteggiare un’altra situazione, cioè la domanda indiscreta e a bruciapelo che Antonio Zequila le ha fatto, mentre si trovavano in giardino a fumare.

Zequila, si sa, è piuttosto incline e suscettibile al fascino femmile, pertanto non poteva certo rimanere indifferente davanti alla bellezza e alla sensualità che emana la De Panicis. L’influencer, che vanta su Instagram più di un milione di follower, ha doveuto gestire una situazione alquanto imbarazzante, causata dalle parole di Zequila, che le ha chiesto: “Ma io ti piaccio un po’ ?“.

La domanda di Zequila suscita l’immediata reazione dell’influencer, che ride di gusto; con lei anche Ivan Gonzalez, che sembra davvero aver preso a ridere la richiesta del bell’Antonio. Nonostante la presenza delle telecamere e davanti agli altri condomini, Zequila ripropone la domanda alla De Panicis, che invece di rispondere continua a ridere.

Zequila sembra aver preso bene la non risposta della De Panicis, anche se sono in molti a scommettere che l’affascinante gieffino non si fermerà qui, aspettando un nuovo momento giusto per riproporsi con la sua coinquilina.