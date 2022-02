GF Vip, Antonio Medugno si avvicina a Delia ma pensa al ritiro: "Quando sto male mi distacco dal cibo"

Nel bene e nel male Antonio Medugno è tra gli ultimi protagonisti di questa quinta edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Da quando ha deciso di entrare nella casa spesso si è reso protagonista di alcuni litigi, pure piuttosto pesanti, con gli altri vipponi presenti negli studi di Cinecittà.

Come riportato testualmente dal sito “The Social Post” nella giornata di ieri Antonio si lascia andare a un lungo sfogo con Soleil Sorgè, ove non esclude un possibile ritiro. L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” comunque prova a mostrare un po’ di vicinanza, affermando di essere pronta ad aiutarlo al massimo delle sue forze.

Antonio Medugno pensa di abbandonare il “GF Vip”

Come svelato dal diretto interessato Antonio Medugno non vorrebbe abbandonare a causa degli ultimi litigi avvenuti nella casa, tra cui quello con protagonista Barù, ma per lo stress. Il modello e influencer infatti ha il timore che il forte stress procurato dagli ultimi avvenimenti potrebbero portare a dei di natura molto più seria.

“Io ho paura di entrare in un circolo in cui entrai un po’ di tempo fa sull’alimentazione“ afferma con decisione Antonio che poi aggiunge: “È una cosa che a me mette ansia perché sono cose che mi ha sempre risolto una persona che a me sta vicina quindi sa come risolvermele. Ancora non ho parlato con la psicologa oggi. Quando sto male mi distacco dal cibo, e per quel problema poi come mi riprendo? È questa la mia paura“.

Oltre ai suoi amici, come appunto la già citata Soleil Sorgè, il ragazzo potrebbe trovare una piccola consolazione da parte di Delia Duran. Nelle ultime ore, come riportato da “Fanpage“, i due si sono prepotentemente avvicinati ma la modella, prima del bacio, ha provato a fermarlo esclamando: “Meglio stare lontana da te”.