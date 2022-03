GF Vip, Antonio Medugno pensa di abbandonare la casa: "Sono stato poco bene, anni fa ho passato un brutto periodo"

Nell’ultima puntata del “Grande Fratello Vip” i telespettatori hanno assistito al crollo di Antonio Medugno. L’influencer ha mostrato le prime insicurezze nei giorni scorsi, quando ha svelato ad alcuni concorrenti nella casa di essere preoccupato di ricadere nei suoi problemi di alimentazione di cui ha sofferto molto in passato.

Un problema però, almeno ai tempi, risolto in poche ore. Le condizioni di Antonio però sono nuovamente peggiorate negli ultimi giorni e durante la diretta ha manifestato la sua voglia di ritornare a casa. Soltanto l’insistenza della sua famiglia, e in particolar modo del suo amato padre, lo hanno convinto a rimanere negli studi di Cinecittà.

Lo sfogo di Antonio Medugno

“Questa settimana ho risentito di alcune problematiche fisiche“ afferma con una certa delusione l’influencer: “Sono stato poco bene, mi sento vulnerabile psicologicamente. Mi sento la testa un po’ debole e quando mi è successo anni fa ho attraversato un brutto momento e non voglio viverlo più“.

Il padre e il fratello provano immediatamente a incoraggiarlo, con il vippone che scoppia in lacrime appena sente la loro voce: “Ho avuto un solo crollo emotivo da quando sono qui, ma quello che sto vivendo adesso è diverso. È la prima volta che mi allontano dalla mia famiglia per lavoro senza poterli sentire”. Una volta risentiti più volte la sua famiglia decide di rimanere e provare a continuare questa sua avventura, ma non si escludono ulteriori colpi di scena nei prossimi giorni in merito alla sua decisione.

Può comunque contare sull’affetto del pubblico, come dimostrato durante l’ultimo televoto flash avvenuto al “GF Vip” ove il meno votato deve rinunciare alla possibilità di poter andare in finale. Andato in nomination contro Alessandro Basciano, Miriana Trevisan e Sophie Codegoni, risulta tra i primi a essere salvati dai telespettatori, mentre deve abbandonare sin da subito la casa Alessandro.