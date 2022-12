GF Vip, Antonino Spinalbese vuole denunciare Oriana Marzoli: il motivo

Ascolta questo articolo

L’ultima diretta del “Grande Fratello Vip“, andato in onda lunedì scorso, sembra aver compromesso del tutto il rapporto tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. Le differenze sono tante e proprio per questo motivo la loro conoscenza è durata pochissimi giorni prima che il tutto terminasse.

Nella puntata del 19 dicembre Oriana ha infatti rivelato che Antonino avrebbe fatto alcune confessioni molto private sotto alle coperte, non svelando però nel dettaglio questo presunto segreto. L’imprenditore ha provato a indagare in merito ma la showgirl venezuelana afferma che il suo desiderio resta di stare in silenzio su questo argomento per non creare ulteriori casini.

Antonino Spinalbese e la denuncia a Oriana Marzoli

A quanto pare, Oriana saprebbe un segreto con al centro l’ex fidanzata di Antonino, cioè Belén Rodríguez, e lo avrebbe saputo durante un momento d’intimità. Una notizia però seccamente smentita da Spinalbese in cui, durante una chiacchierata con Antonella Fiordelisi, afferma che non avrebbe mai parlato della sua sfera privata con la Marzoli.

Come riportato dal sito “Isa & Chia” Oriana sta già preparando la sua piccola vendetta, rivelando all’interno della Casa di conoscere questo segreto di Antonino. Una notizia che arriva anche a Daniele Del Moro e, comportandosi da amico nei confronti dell’imprenditore, decide di raccontargli tutto ciò che sa in merito.

“Ho delle info… però qua devi pagare Ciccio” afferma con ironia Daniele ad Antonino per poi cercare diventare più serio: “Parlava di te e diceva che lei non parla perché quando tu le hai detto quella cosa, ma non so quale… lei ti ha giurato che non l’avrebbe detta ed è una persona di parola. Onestini le ha detto che così può sembrare qualsiasi cosa”.

Ovviamente Antonino non è rimasto molto felice per questa notizia e minaccia di essere pronto ad andare per vie legali pur di difendere la sua immagine: “Lei adesso si potrebbe svegliare e dire… ma io questa qua la devo denunciare per diffamazione, per forza. Ma stiamo scherzando?”.