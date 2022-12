GF Vip, Antonino Spinalbese pronto a lasciare temporaneamente la Casa: al suo posto tre nuovi ingressi

Ascolta questo articolo

Di una possibile uscita temporanea di Antonino Spinalbese dalla Casa del “Grande Fratello Vip” se ne parla già da alcune settimane. L’ex compagno di Belén Rodríguez si è lamentato in più di un’occasione dolori al coccige a causa di una cisti che da ormai un po’ di tempo lo tormenta.

Il suo dolore era già sotto osservazione dei medici ma probabilmente, a causa dell’aumentare del suo dolore, Antonino potrebbe accelerare il suo ritiro momentaneo prima del previsto con lo scopo di curarsi per poi giocarsi gli ultimi mesi all’interno degli studi di Cinecittà al massimo delle sue forze.

La situazione legata ad Antonino ed i nuovi ingressi

Come riportato testualmente dal sito “Libero Quotidiano”, l’imprenditore negli ultimi giorni avrebbe confermato le ultime voci in merito parlandone con alcuni concorrenti all’interno della Casa: “Se ci arriviamo a Natale? Sì, ma io prima devo fare quella cosettina per cui uscirò. L’operazione? Ehm, sì“ ha detto prima che la regia decide di cambiare inquadratura.

Il suo ingresso dovrebbe avvenire pochi giorni dopo, ma non si può escludere che i tempi possano allungarsi. Intanto gli autori del “GF Vip” starebbero accelerando per far entrare tre nuovi concorrenti prima di Natale, ove Milena Miconi e lo squalificato Riccardo Fogli sono entrati nella diretta di lunedì.

Oltre al già confermato Davide Donadei, ex volto di “Uomini e Donne”, nella Casa dovrebbe entrare l’attrice Nicole Murgia, conosciuta per aver recitato in alcuni programmi televisivi come “Tutti pazzi per amore” e “Rivoglio i miei figli”, tra l’altro è la sorella del calciatore della Spal Alessandro ed ex migliore amica dell’influencer Vittoria Deganello.

L’altro ingresso invece riguarda Andrea Maestrelli, nipote dell’ex allenatore della Lazio Tommaso in cui ha vinto uno storico scudetto nella Lazio nel campionato 73-74. Il nonno da parte di madre è un altro ex allenatore della Lazio, cioè Giuseppe Materazzi. Suo zio quindi è il Campione del Mondo 2006 Marco Materazzi.