GF Vip, Antonino Spinalbese gela Sofia Giaele De Donà: "Ginevra Lamborghini è la mia preferita"

Negli ultimi giorni, con una indiscrezione rilasciata da Amedeo Venza sui social network, si è parlato di un possibile addio di Antonino Spinalbese al “Grande Fratello Vip“, il reality show in onda su Canale 5. L’imprenditore infatti, nella giornata di Capodanno, ha dovuto forzatamente abbandonare la Casa a causa di un piccolo intervento al coccige per rimuovere la cisti.

Durante la diretta di ieri però Alfonso Signorini, probabilmente anche per smentire i gossip su Antonino, ha voluto tranquillizzare i telespettatori: “Attualmente non è più in ospedale, sta facendo la quarantena in hotel per rientrare nella casa“.

Ovviamente, come successo anche per le scorse dirette, l’ex fidanzato di Belen Rodriguez si ritrova in collegamento via Internet per rendersi comunque protagonista della puntata. Oltre ad aver lanciato alcune frecciatine a Oriana Marzoli, rivelando di essere felice nell’essersi allontanata da lei dopo aver scoperto alcuni suoi lati del carattere Antonino, forse in maniera involontaria, gela Sofia Giaele De Donà.

Difatti, proprio a inizio puntata, il vippone esclama: “Devo dire che siete bellissimi da qui. Non vedo la mia preferita, però so che è in studio e che sta bene”. Ovviamente la persona a cui si sta riferendo Antonino è Ginevra Lamborghini, con cui ha legato molto nei mesi scorsi.

Proprio Giaele però, durante gli ultimi giorni, ha rivelato di voler riallacciare un nuovo rapporto con Antonino: “Mai avrei pensato che mi mancasse così tanto. Mi sono pentita: ho fatto un mese in cui ce la siamo vissuta male. Mi ha fatto stranissimo vederlo. Non ti rendi conto di quanto siano importanti le persone finché non ci sono. Mai avrei pensato che mi mancasse così tanto. Questo distacco non mi ha allontanato da lui, mi ha fatto capire ancora di più quanto ci tengo”.

Intanto da parte di Ginevra però al momento non sembra esserci nulla oltre a una semplice amicizia e la ricca ereditiera, stuzzicata da Soleil Sorgè e Pierpaolo Pretelli a “GF Vip Party”, ci tiene a sottolineare come tra lei e Antonino Spinalbese ci sia solamente una bella amicizia.