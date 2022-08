GF Vip, Antonino Spinalbese entrerà nella Casa da single: "La storia con Giulia Tordini è finita, ora pensa al reality"

Ascolta questo articolo

L’ex fidanzato di Belén Rodríguez, con cui ha avuto una bambina, sta facendo già discutere. Infatti è praticamente certa la sua partecipazione nella settima edizione del “Grande Fratello Vip” per Antonino Spinalbese, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme a Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Nelle varie interviste, almeno inizialmente, Antonino non sembrava interessato a questa opportunità, ma molto probabilmente si è fatto convincere dal direttore del settimanale “Chi Magazine”. Tuttavia pare proprio che Belén sia contrariata per questa presenza del suo ex fidanzato, e secondo le indiscrezioni, avrebbe già deciso di querelare Spinalbese nel caso pronunciasse soltanto il nome suo e della figlia nella Casa più spiata d’Italia.

Le ultime indiscrezioni su Antonino Spinalbese

Intanto, come rivelato dalla pagina Instagram “The Pipol Gossip“, Antonino entrerebbe negli studi di Cinecittà senza una fidanzata. Infatti, secondo i rumor, avrebbe rotto i rapporti con Giulia Tordini e per molti questo addio sarebbe collegato anche alla sua presenza al “GF Vip”, dal momento che così potrebbe avere l’opportunità di creare nuove dinamiche con le altre ragazze single presenti nel cast.

“Antonino Spinalbese, dopo la fine della relazione con Belén Rodríguez sembrava aver ritrovato l’amore con la director Giulia Tordini” si legge su “The Pipol Gossip” ove poi viene annunciata la rottura: “Il loro rapporto sembrava procedere bene. Ma le storie talvolta si possono anche esaurire nel giro di poco. E tra la bella Tordini e l’ex di Belen, era arrivato il momento di dirsi addio. Nel frattempo Spinalbese desidera solo archiviare le relazioni vissute, pensando soltanto al suo futuro: il ‘Grande Fratello Vip’”.

Nonostante le possibili conseguenze legali a causa della determinazione di Belén, attualmente l’imprenditore ed ex hair stylist pare voglia godersi al massimo la sua avventura al “Grande Fratello Vip”, provando a giocarsi tutte le sue carte per poter cercare di guadagnarsi un nome sul piccolo schermo e magari lavoraci pure in futuro.