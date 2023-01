GF Vip, Antonino Spinalbese e Soleil Sorgè contro Luca Onestini: "Sta recitando un ruolo"

Ascolta questo articolo

Soleil Sorgè occupa nuovamente il ruolo da opinionista nella diretta del 2 gennaio del “Grande Fratello Vip“, poiché Alfonso Signorini sta attendendo ancora il ritorno in studio di Sonia Bruganelli che si trova ancora in vacanza insieme alla sua famiglia.

Come già annunciato nelle interviste prima di Natale, l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” è stata chiamata dagli autori e dal direttore del settimanale “Chi Magazine” con l’obbiettivo di parlare della sua vecchia storia d’amore con Luca Onestini. La Sorgè sin da subito si scontra nei confronti di Luca, ove non sono mancate delle frecciatine piuttosto pesanti da parte di entrambi.

Il nuovo scontro tra Luca Onestini e Soleil Sorgè

I primi screzi dell’ultima diretta, come riportato dal sito “Fanpage“, non avvengono a causa di Soleil. Difatti il tutto inizia quando Antonino Spinalbese, in collegamento dall’Ospedale, rivela di credere poco negli atteggiamenti di Luca: “È palese a vista d’occhio che lui reciti un ruolo, che Luca stia cavalcando tantissimi stadi di umore, stadi di personalità. È un professionista e su questo gliene devo dare atto”.

Continuando con il suo discorso, Antonino afferma che Luca non è un falso ma si comporta coerentemente rispetto alla sua persona: “È cattivo, poi buono, poi arrogante, poi dolce. Non c’è una sola situazione dove non sia pronto a tutto davanti alle telecamere”. Nikita Pelizon non sembra obbiettare contro le dichiarazioni dell’imprenditore, affermando come Onestini sia pronto a tutto pur di vincere.

Successivamente arriva il faccia a faccia tanto atteso tra Luca Onestini e Soleil Sorgè, poiché Signorini chiama in studio il vippone. L’italoamericana scaglia immediatamente la prima freccia: “Volevo dirti l’applauso che ti hanno fatto in studio era comandato anche per chiarire le idee a Nikita”.

In questo modo Soleil fa capire di sostenere la Pelizon, con quest’ultima che ringrazia e sottolinea come l’ex tronista pensi spesso cosa il pubblico possa pensare nei suoi gesti. Luca poi lascia lo studio, con Soleil che lo prende in giro: “Saluta Cristina. È un’altra che non gli conviene venga fuori“.

Soleil si sta riferendo a Cristina Porta, una giornalista spagnola che lavora per Telecinco ed è un personaggio abbastanza conosciuto nella penisola iberica. Nel 2021 Cristina ha ufficializzato la sua relazione con Luca ma il tutto, sempre come rivelato da Onestini, sarebbe finito a causa della forte gelosia provata da lei.