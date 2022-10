GF Vip, Antonino e la confessione hot a Giaele: "Anche se mi piacessero gli uomini, con te…"

Ascolta questo articolo

La situazione tra Giaele De Donà e Antonino Spinalbese sembra essere ancora tesa e lo hanno dimostrato durante una discussione avvenuta nel giardino della casa del “Grande Fratello Vip” nel tardo pomeriggio di ieri, 26 ottobre. Tutto è accaduto dopo che la vippona ha di nuovo accusato il suo compagno di viaggio di non averla difesa durante la scorsa diretta del “Grande Fratello Vip“, quando dallo studio si è sentita attaccata per l’ambiguità del suo rapporto proprio con Antonino.

L’hai stylist, dal canto suo, le spiega che non ha sentito la necessità di dare spiegazioni in merito e Giaele ha continuato per la sua strada accusandolo di non voler sbilanciarsi: “Tu non prendi una posizione“. Poi spiega che non ha alcun interesse ad intraprendere una relazione con lui: “A me non interessa avere una storia con te, ho un marito fuori”.

Il confronto tra Giaele De Donà e Antonino Spinalbese

Spinalbese, allora, una volta per tutte cerca di farle capire come sta vivendo questa loro vicinanza, puntualizzando di non essere per niente interessato a lei, ma allo stesso tempo precisa: “Ovviamente se fossimo stati io e te in una casa, da soli, eravamo a letto. Dopo 5 settimane, anche se mi piacessero gli uomini, ci verrei lo stesso a letto con te“.

Il loro confronto, però, non ha portato ad una pace tra i due, anzi alla fine Spinalbese è apparso spazientito: “Possiamo ritornare a non parlare che sto meglio?” , Giaele ha convenuto con lui che sarebbe stata la soluzione migliore: “Ma certo, anche io”, anche se la sua espressione diceva ben altro.

Una volta rimasta sola. la ragazza è stata raggiunta da Patrizia Pellegrino che, accortasi del suo malumore, ha cercato di consolarla e le ha consigliato di non farsi vedere così giù di morale per non dargliela vinta: “Non dargli soddisfazioni“.