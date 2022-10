GF Vip, Antonella furiosa contro Gegia: "È un’ignorante, senza cervello"

Ascolta questo articolo

Dopo l’ultima puntata, andata in onda ieri sera, il clima all’interno della Casa del Grande Fratello Vip continua ad essere molto teso. Due concorrenti infatti sono stati eliminati dal noto reality a causa del loro comportamento scorretto ai danni di Marco Bellavia, uscito volontariamente dal gioco qualche giorno fa.

Alfonso Signorini infatti ha svelato ai concorrenti la decisione presa dalla produzione in merito al caso di Bellavia. La prima inevitabile punizione è arrivata per Ginevra Lamborghini, a causa della sua pesante esternazione “Merita di essere bullizzato”. In seguito, Signorini ha lanciato un televoto flash che includeva Giovanni Ciacci, Gegia, Elenoire Ferruzzi e Patrizia Rossetti, che rimetteva al pubblico la decisione di chi salvare. Il televoto, durato pochi minuti, ha decretato Patrizia Rossetti la più salvata dal pubblico a casa e l’eliminazione invece del noto hair stylist dal pizzetto blu.

La sua eliminazione ha notevolmente scosso Gegia, che è scoppiata in lacrime sostenendo quanto tutto ciò non fosse giusto. Per la situazione accaduta con Marco invece nessuna lacrima di commozione.

A causa del suo atteggiamento, Gegia è stata poi duramente attaccata da Antonella Fiordelisi, che ha condannato il comportamento della donna nei confronti di Bellavia. Una critica che è durata per tutta la notte, anche dopo la fine della puntata.

“È un’insensibile, non ha cervello per capire. Sono giorni che le faccio capire che sbaglia” – ha sostenuto Antonella, non apprezzando il fatto che Gegia abbia chiesto un applauso per l’amico Giovanni Ciacci dopo la sua eliminazione – “Se avesse studiato psicologia lo saprebbe che non si può dire ad una persona che sta male: sei malato, urlandoglielo in faccia”.

A sostenene l’opinione di Antonella Fiordelisi è anche il popolo del web, che attraverso numerosi messaggi, ha accusato fortemente Gegia di fregarsene del discorso di Alfonso Signorini e di non ammettere gli errori commessi.