GF Vip, Antonella Fiordelisi vuole andare a convivere con Edoardo Donnamaria: "Sei la perfezione, mi manchi da morire"

Edoardo Donnamaria, nonostante la squalifica ricevuta dagli autori del “Grande Fratello Vip“, sta cercando ancora di mostrare tutto il proprio sostegno nei confronti della fidanzata Antonella Fiordelisi. Difatti in questi giorni l’ex volto di “Forum” si è presentato fuori dagli studi di Cinecittà e, con l’aiuto di un megafono, ha voluto gridare il suo amore alla fidanzata.

Dopo essersi recata in giardino, Antonella ha voluto ringraziare Edoardo urlando: “Amore ti amo”, ove l’ex vippone è stato applaudito anche dagli altri concorrenti. Questa sorpresa però è stata poco apprezzata dalla regia, poiché i due vengono censurati con l’aumento del volume della musica nella Casa.

Antonella Fiordelisi pensa al futuro con Edoardo Donnamaria

Come riportato testualmente dal sito “Fanpage“, Antonella rivela la propria speranza di vedere Edoardo essere trattato bene dal pubblico da Casa e che non si concentrino solamente sugli ultimi avvenimenti: “È stata la sorpresa più bella in sei mesi per come stavo, mi manchi da morire. Sei pazzo comunque, quanto me. Per colpa tua non riesco neanche a dormire”.

Antonella poi si dichiara convinta che entrambi stiano provando lo stesso dolore per questa lontananza forzata: “Stai male anche tu come me perché non mi puoi vedere e non mi puoi abbracciare. Fa parte dell’amore. Sei la perfezione, soprattutto quando ridi, non quando sei incavolato o triste”.

I progetti per il futuro per entrambi però sembrano essere piuttosto seri. Difatti Antonella ha affermato che, una volta finita la settima edizione del “Grande Fratello Vip”, il suo desiderio resta quello di andare a convivere insieme, invitando così il suo fidanzato ad andare a parlare con la propria famiglia e organizzarsi insieme per trovare un posto per farlo.

Con un pizzico di ironia, ma anche di speranza, Edoardo Donnamaria ai microfoni di RTL 102.5 aveva parlato addirittura di matrimonio, affermando che tutti erano invitati tranne Charlie Gnocchi.