GF Vip, Antonella Fiordelisi: "Vendicherò Marco Bellavia nominando Gegia, è una strafottente"

Antonella Fiordelisi, insieme a Luca Salatino e George Ciupilan, sono stati gli unici ad aver teso una mano nei confronti di Marco Bellavia, il concorrente del “Grande Fratello Vip” che ha dovuto forzatamente abbandonare gli studi di Cinecittà a causa del bullismo ricevuto dagli altri vipponi.

La salernitana continua a mostare la sua vicinanza nei confronti di Marco e, come riportato testualmente dal sito “Fanpage“, vuole cercare di rendergli giustizia. Proprio per questo motivo, sempre se possibile, dalla prossima diretta vuole cercare di mandare al televoto coloro che hanno voltato le spalle all’ex conduttore di “Bim bum bam” e sembra aver già adocchiato il primo vippone.

Le parole di Antonella Fiordelisi dopo l’addio di Marco Bellavia

Nel corso della diretta Antonella, rispondendo ad alcune domande di Alfonso Signorini, aveva lanciato una dura frecciatina nei confronti di Gegia: “A una persona che non sta bene dici: ‘Non stai bene, esci da questa casa’? Sei una persona insensibile. Te lo dico da giorni, non ci arrivi. O sei insensibile o sei senza cervello. Hai studiato psicologia e vai a dire a una persona che non sta bene: ‘Tu non stai bene’. È come un bambino a cui tutti quanti a scuola dicono: “Non stai bene, devi uscire dalla classe e poi cambia scuola”.

Durante la notte proprio dopo la diretta, sfogandosi con alcuni concorrenti, promette di essere pronta a vendicarsi: “Io non dimentico tutte le cose che hanno fatto a Marco, anche se alcuni sono pentiti e altri no. Inizierò da quelli strafottenti come Gegia. Li nominerò tutti. Vendicherò Marco, non ti preoccupare. Iniziamo da Gegia. Mi dispiace ma sono vendicativa, non posso fingere di non esserlo. Inizierò da Gegia, avrei voluto nominarla già stasera”.

Edoardo Donnamaria condivide immediatamente le parole di Antonella, etichettando Gegia come una rincogl**nita che non capisce nulla. Un duro attacco che, quasi sicuramente, non passerà inosservato e già dalla diretta di giovedì Signorini dovrebbe parlarne in puntata.