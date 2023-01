GF Vip, Antonella Fiordelisi non cambia idea: "Adesso sono single"

Ascolta questo articolo

La storia d’amore tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, due dei concorrenti della settima edizione del “Grande Fratello Vip” in onda su Canale 5, sembra essere ormai ai titoli di coda. La crisi dura ormai da un po’ di tempo, ma la loro coppia sarebbe scoppiata precisamente nella giornata di Capodanno.

Durante uno sfogo con Davide Donadei, l’ex volto di “Forum” ha rivelato come di sentirsi single e non avrebbe apprezzato il suo avvicinamento ad Antonino Spinalbese ed Andrea Maestrelli avvenuto negli ultimi giorni. Invece la schermitrice campana si sarebbe arrabbiata con il suo ex fidanzato quando si è presentato con ai piedi una ciabatta della ex Micol Incorvaia.

In realtà già durante la diretta di lunedì Edoardo Donnamaria sembrava aver dimenticato ogni tipo di diatriba, rivelando come sia pronto a far pace con Antonella. La Fiordelisi però sembra pensarla in maniera diametralmente opposta, sottolineando che ormai si ritiene una ragazza single.

Antonella Fiordelisi parla della sua situazione sentimentale

Durante una chiacchierata con Milena Miconi, l’influencer afferma di essere molto dispiaciuta per come stanno andando le cose con Edoardo e ci tiene a sottolineare che al momento è praticamente impossibile fare un passo indietro e provare a ricucire il loro rapporto.

“Se questo vi impedisce di stare insieme, bisogna prenderne atto” rivela Milena Miconi in cui però prova anche a cercare di trovare qualcosa di buono nella loro storia d’amore. Tuttavia, almeno per il momento, Antonella continua a restare ferma sul proprio pensiero: “Adesso mi sento single, sarei ipocrita se dicessi il contrario”.

I due hanno avuto poi l’opportunità di confrontarsi al tavolo del pranzo, in cui entrambi i vipponi non sembrano essere mai stati così distanti e non si tirano mai indietro con le accuse. Per Antonella il proprio uomo non dovrebbe mai comportarsi in questa maniera, sottolineando come siano scorretti il pensiero dei concorrenti che lui segue come esempio nella Casa.