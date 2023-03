GF Vip, Antonella Fiordelisi: "Nella Casa godevano nel vedermi stare male"

Antonella Fiordelisi si sbottona del tutto durante l’ultima intervista rilasciata ai microfoni di “Casa Chi“. La schermitrice campana ha infatti voluto parlare della sua lunga avventura vissuta al “Grande Fratello Vip“, ove lancia una frecciatina piuttosto pesante verso la maggior parte dei suoi compagni di viaggio.

Come riportato testualmente dal sito “Fanpage“, Antonella inizia la sua chiacchierata affermando che si sta molto meglio fuori che dentro, mostrando tutta la sua felicità per non avere nessuna persona che remi contro la coppia. Difatti con Edoardo Donnamaria le cose stanno andando per il verso giusto, sottolineando di aver passato una settimana insieme a lui visitando sia Milano che Roma.

La sua esperienza al “Grande Fratello Vip”

Antonella svela poi con quale dei concorrenti si frequenterebbe una volta che si spegneranno le luci negli studi di Cinecittà: “Certe persone non vorrei vederle nemmeno per un caffè. Il GF era un gioco fino a un certo punto, le simpatie e le antipatie sono vere. Certe persone godevano nel vedermi stare male e non voglio averle vicine. Edoardo è diverso da me, si fida più degli amici. Alcune amiche hanno già dimostrato il contrario. Ad altri, come Tavassi, tiene tanto. Credo chiariranno”.

Nicole Murgia, intervistata da “Turchesando“, il salotto di Turchese Baracchi, ha svelato che in questi giorni avrebbe scritto a Edoardo Donnamaria senza ricevere una sua risposta, svelando che dietro a questa scelta ci sarebbe lo zampino di Antonella. La schermitrice rivela che questa è stata una scelta dell’ex volto di “Forum”, poiché il ragazzo non vorrebbe frequentare le persone che avrebbero fatto del male alla sua fidanzata.

Esclude poi categoricamente di voler stringere un’amicizia con Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia: “Un sushi con Paolo Ciavarro, Clizia Incorvaia, Micol e Tavassi? Sicuramente con Paolo Ciavarro e basta. È un amico di Edoardo, è sincero e gli vuole bene. Tavassi sta esagerando. Edoardo ci è rimasto male. Stanotte lo ha sentito dire che gli conviene stare con me, non è stato carino. Loro pensano solo al gioco, non alle amicizie o all’amore”.