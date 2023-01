GF Vip, Antonella Fiordelisi lascia Edoardo Donnamaria e viene fischiata dal pubblico

Ascolta questo articolo

La storia d’amore tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, due dei concorrenti della settima edizione del “Grande Fratello Vip“, sta affrontando un nuovo importante problema è, al momento, pare piuttosto improbabile che i diretti interessati possano trovare un nuovo punto in comune.

L’ultima lite, che pare aver compromesso la loro conoscenza, è avvenuta a Capodanno. A Davide Donadei l’ex volto di “Forum” rivela come ormai sia finita questa relazione con Antonella sottolineando di non apprezzare i suoi atteggiamenti provocatori con Antonino Spinalbese ed Andrea Maestrelli, mentre l’influencer campana avrebbe deciso di chiudere con Edoardo quando ha visto il suo fidanzato indossare delle ciabatte di Micol Incorvaia, la sua vecchia fiamma.

Il nuovo confronto tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria

I vipponi sono totalmente divisi sulla storia d’amore tra Antonella ed Edoardo, ma Signorini ha deciso di chiamare entrambi nella mystery room. In questa circostanza Donnamaria rivela di provare ancora qualcosa con la schermitrice e per questo si mostra leggermente ottimista in merito a una riappacificazione, mentre Antonella pare aver deciso di chiudere e voltare definitivamente pagina.

“Per me quando una persona manca di rispetto finisce la storia“ rivela Antonella come riportato testualmente dal sito “Leggo” in cui poi viene aggiunge: “Mi sono sentita sola tutta la settimana, in un momento di difficoltà. Mi ha dato fastidio che lui ha sempre fatto gruppo con chi ho discusso, si è fatto plagiare da loro. Non doveva farlo, sono stata la prima a difenderlo quando Oriana l’ha chiamato cane, poi lei gli ha toccato il pistolino e lui rideva, è normale? Mi ha detto cose spregevoli. Per me è finita“.

Edoardo invece avrebbe apprezzato di ricevere delle scuse da Antonella dopo le ultime clip mostrate in diretta: “Mi fa vomitare un atteggiamento di questo tipo“. Con il passare dei minuti il ragazzo prova in tutti i modi a parlare ma viene frequentemente interrotto da Antonella, e riesce solamente a dire che avrebbe fatto la “scema” con molti ragazzi nella Casa.

Prima del confronto Alfonso Signorini ha poi chiesto ad Antonella Fiordelisi se agisce per cercare di seguire certe strategie, ma l’influencer smentisce categoricamente questa possibilità. Una risposta che però non viene apprezzata dal pubblico che immediatamente la fischia e cerca quindi di mostrare il loro disappunto.