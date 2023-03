GF Vip, Antonella Fiordelisi in lacrime: "Non ce la faccio più. Di Edoardo mi manca tutto, anche litigare"

Nella diretta del 16 marzo del “Grande Fratello Vip“, il programma condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, Antonella Fiordelisi crolla nuovamente in lacrime. Una nuova batosta a livello psicologico lo riceve durante l’ultimo televoto, in cui non riesce a conquistarsi il secondo pass per la finale venendo scavalcata da Micol Incorrvaia, la sua rivale nella Casa.

In confessionale, come riportato testualmente dal sito “Fanpage“, Antonella mostra tutte le sue debolezze al pubblico: “Non ho avuto altri litigi nella casa ultimamente, lei (Micol n.d.r) ha sempre parlato alle spalle. Non ce la faccio più, è tosta stare qui. Non sono così forte come dite. Se litigo sono provocatoria, se non litigo sono vittima. Qualsiasi cosa io faccio sono giudicata in negativo, non so che fare. Ora mi sento un po’ sola”.

Sonia Bruganelli, l’opinionista del reality che sia nel bene che nel male ha provato a sostenerla nel corso degli ultimi mesi, la invita a tenere duro poiché mancano ormai pochissime settimane per raggiungere il traguardo finale: “Sei stata sola dal primo giorno in quella Casa. Tu sei entrata sola e uscirai sola, questo ti fa un enorme onore. Qualsiasi sia il tuo finale, te lo sei guadagnato da sola”.

Si parla poi della mancanza che sente nei confronti di Edoardo Donnamaria, squalificato la scorsa settimana dagli autori del “Grande Fratello Vip” a causa di alcuni atteggiamenti ritenuti poco consoni per un reality show. La schermitrice ammette, come tra l’altro ha già ampiamente dimostrato nel corso della settimana, di sentire molto la sua mancanza.

“Mi manca anche litigare con lui, ho capito che preferisco litigare con lui che parlare con altre persone qui” ha affermato con molta dolcezza Antonella mentre parla del suo fidanzato, affermando poi di immaginarsi già un futuro insieme a Edoardo, in cui vivono in una villetta solitaria lontana da tutti.