GF Vip, Antonella Fiordelisi fa la sua previsione: "Ecco chi merita di vincere"

Manca ormai meno di una settimana per la fatidica finale del “Grande Fratelo Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme alle due opinionisti Orietta Berti e Sonia Bruganelli. I quattro finalisti che sono riusciti a conquistarsi questo posto sono Oriana Marzoli, Sofia Giaele De Donà, Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, mentre Milena Miconi e Alberto De Pisis si stanno giocando l’ultimo posto vuoto con un televoto che terminerà nella giornata di lunedì.

Per gli ex concorrenti è il momento di fare un bilancio della loro avventura nella Casa più spiata d’Italia. Come riportato testualmente dal sito “Blog Tivvù” Antonella Fiordelisi ha rilasciato una lunga intervista a “Casa Chi“, in cui ha svelato chi per lei meriterebbe di vincere.

La previsione di Antonella Fiordelisi

“Chi vince il GF Vip ? Io spero Nikita ma la vedo dura“ ha affermato Antonella specificando poi i motivi dietro alla volontà di vederla vittoriosa: “La sto supportando da fuori ma spero che vada tutto come deve andare, nel senso che noi ci siamo dette che dobbiamo portare Persia in finale e lei alla fine è l’unica in mezzo agli Spartani”.

Pur di farla vincere la schermitrice campana starebbe cercando di coinvolgere anche il suo fandom, cioè i Donnalisi: “Secondo me è l’unica che si merita la finale tra quelli rimasti e spero che vinca Nikita. Anche se temo che possa vincere Tavassi. Nikita rispetto alle persone che sono lì è umana. Quasi tutti i Donnalisi la voteranno, quindi è sicuramente un grande aiuto. Non mi aspettavo tutto questo amore da parte loro, sono tantissime donne”.

Attualmente Nikita non sembra essere la favorita per vincere la settima edizione del “GF Vip”, ma sicuramente i numerosi fan di Antonella, che tra l’altro avrebbe causato la sua eliminazione dal programma, potrebbe dare una spinta importante in vista della finale.