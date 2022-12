GF Vip, Antonella Fiordelisi è la favorita del pubblico

Ascolta questo articolo

L’ultimo televoto del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5, ha visto sfidarsi Antonella Fiordelisi, Antonino Spinalbese, Sarah Altobello e Oriana Marzoli. Ai concorrenti però è stato fatto credere che si trattava di una nomination eliminatoria, quindi il vippone più votato doveva abbandonare la Casa più spiata d’Italia.

Nei primi responsi vengono “salvati” Antonino e Sarah, quindi Alfonso Signorini cerca di alzare un po’ la tensione: “Si preannuncia un’eliminazione clamorosa”. Le due, in lacrime, decidono di salutare i suoi compagni di viaggio per preparasi al fatidico verdetto finale.

Lo scontro tra Antonella e Oriana

Le due donne si presentano sul palco del “Grande Fratello Vip”, con il forte plauso del pubblico e i complimenti del conduttore per il percorso che hanno compiuto nella trasmissione. Antonella, interpellata da Alfonso Signorini, dichiara di essere molto felice per come sono andate le cose mentre Oriana, visibilmente più scossa della sua rivale, scoppia immediatamente a piangere esclamando di voler continuare a rimanere nella Casa.

Il conduttore quindi annuncia la “sconfitta” di Antonella, quindi è Oriana a tornare dai suoi compagni di viaggio mentre l’influencer campana rimane un altro po’ negli studi commentando il presunto motivo della sua eliminazione: “Penso sia dovuto al fatto che ho sempre detto cose in faccia (…) Forse a volte era meglio tacere che dire la mia. Il pubblico ha fatto questa scelta forse a seguito di quello che hanno detto di me gli altri nella Casa”.

Alla fine però Alfonso Signorini dice la verità alla vippona, rivelando che si è trattato di un televoto in cui bisognava scegliere il preferito e in cui ne esce vincitrice. Antonella, meravigliata per l’esito della nomination, ringrazia immediatamente il pubblico e ritorna nella Casa. Alla Fiordelisi poi è toccato scegliere chi mandare al televoto tra Oriana, Antonino e Sarah, ed esclama immediatamente il nome della Marzoli.