GF Vip, Antonella Fiordelisi contro Oriana Marzoli: "È una sottona, farebbe di tutto pur di stare con Antonino"

Nelle scorse settimane c’è stato un forte avvicinamento tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese, due dei concorrenti della settima edizione del “Grande Fratello Vip“. Inizialmente le cose sembravano andare per il verso giusto, ove l’imprenditore ha affermato di apprezzare molto le ragazze come lei.

Improvvisamente però Antonino ha deciso di interrompere la conoscenza con Oriana, accusandola di essere meno matura di quello che si aspettava. L’ex fidanzato di Belén Rodríguez più precisamente non avrebbe apprezzato il paragone fatto dalla Marzoli, che ha messo sullo stesso piano la mancanza del suo cane con la figlia Luna Marì.

Antonella Fiordelisi e la frecciatina a Oriana Marzoli

L’influencer campana continua a rendersi protagonista grazie ad alcune liti piuttosto importanti e, in questa diretta, si scontra con Oriana Marzoli e Sofia Giaele De Donà. Difatti Antonella accuse le due vippone di essere totalmente false, che alla prima occasione parlano male dei loro compagni di viaggio alle loro spalle.

“È una sottona. Dopo l’incontro con Ginevra, ha detto: io cercherò di allontanarmi da Antonino, e la sera dopo c’è stato un riavvicinamento” ha affermato Antonella, ma la risposta di Oriana non si fa attendere: “Non mi interessa se sono una sottona, sono stata onesta e coerente con i miei sentimenti. Non sono mai stata falsa con te perché non parliamo da una settimana. Non mi ha dato solidarietà quando mi ha visto soffrire”.

Le accuse di Antonella Fiordelisi però non finiscono qui, poiché rivela che Oriana avrebbe fatto una sorta di lavaggio del cervello a una delle ultime entrate Sarah Altobello: “Le ha detto che io mi ero avvicinata a lei solo per farlo vedere agli altri. Questa è cattiveria pura“.

Nella discussione interviene poi Giaele, rivelando come sta sopportando da circa 20 giorni le dure accuse che piovono da Antonella: “Quando va nel personale e mette in mezzo il mio matrimonio e mio marito diventa inaccettabile”.