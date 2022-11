GF Vip, Antonella Fiordelisi contro Nikita Pelizon: "Si è comportata da bulletta"

Ascolta questo articolo

Antonella Fiordelisi sta iniziando a creare molte rivalità all’interno della Casa del “Grande Fratello Vip“, il reality show in onda su Canale 5. L’influencer campana è infatti una delle concorrenti più chiacchierate della settima edizione sia per la sua conoscenza con Edoardo Donnamaria che per il fatto di non avere mai problemi nel dire la sua.

Intanto nelle ultime ore pare che Antonella voglia allontanarsi sempre di più da Nikita Pelizon. Difatti tra le due vippone ormai sembra non esserci ormai alcun rapporto d’amicizia e, come riporta il sito “Isa & Chia”, la Fiordelisi durante una chiacchierata con Sarah Altobello e Oriana Marzoli rivela di voler rompere i rapporti con lei dopo l’ultima diretta.

Antonella Fiordelisi attacca Nikita Pelizon

Il discorso viene aperto da Sarah Altobello, accusandola di essere una persona molto strana: “A volte ha dato delle risposte un po’ così. A me non ha risposto male. Male no… però vedo come se non vuole spingersi più di tanto. Allora io mi tiro indietro. Io sono così. Se vedo che tu non mi dai… le parlo tranquillamente… secondo me lei vive di questi momenti”.

Approfittando di questa occasione, Antonella non si tira indietro e comincia ad attaccare Nikita. La schermitrice afferma di essere molto d’accordo con le parole di Nikita, dando poi ragione ad Antonino Spinalbese che nell’ultimo periodo sta iniziando ad allonantarsi da lei.

“Ma io ci sono rimasta male perché comunque siamo qua da due mesi e non si risponde così. Io non voglio averci più a che fare” afferma con decisione Antonella, dichiarandosi poi convinta che Luca Onestini non sia per nulla interessato a intraprendere una conoscenza seria con l’influencer: “Secondo me alla fine è come dico io, che lui (riferendosi a Luca Onestini n.dr) non se ne frega niente. Ieri addirittura bulletta, perché devi rispondere così”.