GF Vip, Antonella Fiordelisi contro Giaele De Donà: "Sei antipatica, tuo marito pagherà per farti rimanere qua"

Nella diretta di lunedì si sono del tutto esaurite le residue possibilità di vedere una riappacificazione, o almeno un avvicinamento, tra Antonella Fiordelisi e Sofia Giaele De Donà, due delle concorrenti della settima edizione del “Grande Fratello Vip“.

In puntata Alfonso Signorini, molto probabilmente per accendere un po’ gli animi nella Casa, ha mostrato la clip in cui Micol Incorvaia, con la presenza di Giaele De Donà, accusa Antonella di essere una persona mentalmente limitata. La sorella di Clizia si giustifica rivelando che si trattava di un’affermazione riferita al suo senso dell’umorismo e di non aver mai voluto offendere personalmente la schermitrice campana.

Antonella attacca duramente Giaele

La Fiordelisi però sembra aver legato al dito le affermazioni del duo Micol e Giaele, e anche nel pomeriggio di ieri ha lanciato una dura frecciatina alla sua rivale. Come riportato testualmente dal sito diretto da Davide Maggio, la campana si rende protagonista di uno scontro totalmente trash in cui mette nella discussione anche Bradford Beck, il marito di Giaele.

Il tutto inizia quando Antonella rivela che le due ragazze riescono ad attaccarla solamente sotto le coperte e con i microfoni spenti, mentre Giaele prova a ironizzarci sopra: “Pensiamo a te tutte le sere prima di andare a dormire. È inutile che punti il dito contro dicendo ‘eh voi che la sera parlate male di me come se fossi il pensiero principale’. Ma, secondo te, noi la sera pensiamo a te? Non sentirti sempre la protagonista di tutto. E poi con Edoardo non parli mai senza microfono sotto le coperte. No, vero? Poverina”.

Antonella però ci tiene a sottolineare che con Edoardo parla soltanto di argomenti positivi, tra cui la loro vita al di fuori degli studi di Cinecittà e del loro rapporto a letto: “Come sei antipatica, ma come fa a sopportarti tuo marito? Ci credo che avete un amore libero. (…) Deve stare pure con le altre tuo marito per come sei pesante. Sono sicura che tuo marito pagherà per farti rimanere qua dentro perché sta una bomba fuori, non ti sopporta”.