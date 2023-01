GF Vip, Antonella Fiordelisi chiede un test di gravidanza: "Ho un ritardo, qui lo facciamo tutti i giorni"

Ascolta questo articolo

L’amicizia tra Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon, nata un po’ a sorpresa all’interno della Casa del “Grande Fratello Vip“, sta dando l’occasione ai telespettatori da Casa di venire a conoscenze di nuove dinamiche grazie alle loro confessioni anche piuttosto private sulla loro sfera privata.

Infatti la schermitrice, durante una chiacchierata avvenuta precisamente nella giornata di mercoledì con Nikita, ha affermato di avere una vita sessualmente attiva all’interno degli studi di Cinecittà e rivela di farlo praticamente tutti i giorni con Edoardo Donnamaria, il suo fidanzato con cui le cose non stanno però andando benissimo come nel primo periodo.

La confessione di Antonella Fiordelisi

Come riportato testualmente dal sito “Fanpage“, l’influencer avrebbe manifestato la sua preoccupazione con Nikita e rivelando di avere un ritardo: “Ancora non mi vengono, sono in ritardo di qualche giorno, stiamo a vedere dai”. Va comunque detto che la Fiordelisi, almeno in questa circostanza, non pare essere molto preoccupata delle possibili conseguenze, ma avrebbe comunque chiesto agli autori del “GF Vip” un test di gravidanza per accettarsi delle sue condizioni.

Questo dilemma nasce poiché, come affermato dalla stessa Antonella, avrebbe una vita sessualmente piuttosto attiva nella Casa con Edoardo sottolineando di farlo praticamente tutti i giorni: “Non lo so se è possibile. Sì tutti i giorni, giuro, ma quello è scemo che devo fare”.

Intanto, sempre come sottolineato dal sito “Fanpage”, la Fiordelisi pare avere ancora dei dubbi nei confronti di Edoardo: “Io con lui sto bene, però quando ci sono i suoi amici si trasforma. Prima ridevano di me, facevano branco e lui ridacchiava. Non mi piace! Se sei il mio fidanzato mi difendi o non ti unisci a loro. Nessuno dei miei ex ha mai fatto così. Mi stavano prendendo in giro e lui rideva. E gli ho già detto che queste cose mi danno fastidio”.

Di certo per Alfonso Signorini non mancheranno gli argomenti per la prossima diretta del “GF Vip”, in cui può menzionare sia il ritardo di Antonella che approfondire del rapporto tra i due piccioncini.