GF Vip, Antonella Fiordelisi bullizzata nella Casa? Il padre conferma: "Bellavia 2, vergognatevi!"

Si ritorna a parlare di bullismo all’interno della Casa del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Difatti le scorse settimane Marco Bellavia ha dovuto abbandonare forzatamente la Casa a causa degli atteggiamenti tenuti dai vipponi.

Il conduttore, in quella circostanza, decise di punire duramente Ginevra Lamborghini, venendo squalificata come concorrente seppure ha deciso di richiamarla negli ultimi giorni per rientrare in qualità di ospite e provare a chiarirsi con Antonino Spinalbese. Gli autori poi decisero di fare un televoto tra Giovanni Ciacci, Gegia, Patrizia Rossetti ed Elenoire Ferruzzi, in cui perse l’ex volto di “Detto fatto” con appena il 3% delle preferenze.

Antonella Fiordelisi e le accuse di bullismo

Come riportato testualmente dal sito “Isa & Chia“, negli ultimi giorni anche Antonella Fiordelisi si sente bullizzata dagli altri vipponi. La scena clou sarebbe quando l’influencer campana si siede al tavolo insieme a Edoardo Donnamaria, in cui ha visto i suoi compagni di viaggio alzarsi appena si sono avvicinati loro.

Gli episodi di questo isolamento vengono rivelati sempre da “Isa & Chia”: “Un altro episodio di questo genere ha riguardato Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi, spingendo Antonella a porsi la domanda sul perché di tali comportamenti. Presumibilmente, l’allontanamento di alcuni ‘vipponi‘ dalla salernitana sarebbe da individuare nelle tante parole poco garbate pronunciate dalla stessa su Micol e sul suo flirt con Tavassi, ma anche su Giaele De Donà e, in ultimo, su Oriana Marzoli. Insomma, la modella ne ha sempre avuta una per tutti”.

Se gli utenti di Twitter non sembrano essere del tutto convinti che si tratti davvero di bullismo, su Instagram interviene il papà e manager di Antonella Fiordelisi, il signor Stefano. Qui, sotto alle note della canzone di Renato Zero dal titolo “Vergognatevi voi”, ha lanciato un’accusa: “Bellavia 2. E tutti zitti. Vergognatevi!!!!”.

Di certo, durante la diretta di sabato, Alfonso Signorini ne parlerà con gli altri concorrenti per provare a chiarire sul rapporto tesi che continua ad avere Antonella con molti dei vipponi presenti nella Casa.