GF Vip, Antonella Elia sulla Orlando: quel commento che spiazza. L’intervento del marito di Stefania

Non ha mai fatto mistero di non provare profonda simpatia per Stefania Orlando: stiamo parlando della frizzante opinionista Antonella Elia. Un’antipatia che nasce dal passato, da quando la donna aveva in qualche modo avuto una serie di occasioni in grado di far nascere un giudizio non proprio positivo sulla Orlando.

Già da quando Stefania convolò a nozze, la Elia affermò di essere stata invitata in quanto personaggio pubblico e non perché erano amiche. Durante le prime puntate infatti la Elia non aveva mai speso una parola di lode nei confronti di Stefania. Poi qualcosa sembra cambiato col tempo.

Pare che infatti l’opinionista del reality abbia iniziato a ricredersi nei confronti di Stefania, forse anche grazie a quella simpatica amicizia nata con Malgioglio, insomma la Elia col tempo ha avuto modo di cambiare opinione sulla Orlando, tanto che di recente ha anche affermato di averla giudicata male e spera che un giorno possa nascere una bella amicizia tra loro.

Le parole della Elia e la risposta di Simone Gianlorenzi

Ecco la bellissima frase che Antonella ha dedicato a Stefania: “Stefania cara io vorrei tanto avere un’amica che sa amare come ami tu“. Dinanzi a questa dichiarazione di pace da parte della Elia, non ha potuto fare a meno di dire la sua il marito della Orlando, Simone Gianlorenzi, che ha deciso di rispondere con un post su “Twitter” utilizzando una frase ad hoc per l’occasione, ovvero un aforisma di Albert Einstein: “La misura dell’intelligenza è data dalla capacità di cambiare quando è necessario“.

Poco dopo, sotto il commento di Gianlorenzi, si legge anche quello della Elia, che aggiunge in merito: “La sto conoscendo e mi piace sempre di più. D’altronde qualcuno diceva che solo gli stupidi non cambiano idea. E mi avevano riferito cose che a questo punto chissà cosa avevano di vero… e comunque chi è senza peccato scagli la prima pietra. Il sono notoria peccatrice“. Sembra che siano dunque passati i dissapori di un tempo e sia ritornato il sereno tra le due donne.