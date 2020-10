GF Vip, Antonella Elia attacca la Gregoraci: "Pierpaolo Pretelli è il tuo grazioso domestico"

Nei giorni scorsi si è parlata di una possibile squalifica di Elisabetta Gregoraci a causa di alcuni messaggi in codice mandati a Pierpaolo Pretelli. La showgirl infatti dapprima ha rivelato di tenerci molto a lui ma non può dire altro e poi, sulla mano dell’ex velino di Striscia la notizia, scrive delle lettere per comporre una frase di senso compiuto.

Trattandosi di messaggi in codice che non sono concessi nella Casa, Alfonso Signorini poteva optare facilmente per una squalifica di Elisabetta Gregoraci. Uno scenario che poi non si è realizzato, dal momento che c’è stato solamente un chiarimento da parte dei “Gregorelli“.

Le parole di Pierpaolo Pretelli e di Antonella Elia

A chiarire i messaggi rilasciati da Elisabetta Gregoraci è stato Pretelli, che in confessionale dichiara: “La confidenza è legata alle percezioni sue di quello che poteva succedere fuori. La mia sicurezza nasce dal fatto che lei è molto cambiata. Negli ultimi giorni mi ha dato qualche certezza in più […]. Le sue preoccupazioni sono legate al bambino”.

Successivamente Alfonso Signorini fa la stessa domanda a Elisabetta Gregoraci, che smentisce categoricamente di aver attaccato gli autori o messo in mezzo altre vicende, poiché ha scritto solamente delle cose che riguardano la loro conoscenza nella casa.

Oltre al pubblico da casa, che non sembra essere molto convinto della conoscenza tra la Gregoraci e Pretelli, anche l’opinionista Antonella Elia sembra essere poco convinta dal loro rapporto: “Si vede che Pierpaolo è il tuo grazioso domestico“ e successivamente aggiunge: “Sei una profumiera, riesci a gestire tutto. Gli uomini sono i tuoi burattini”. Dopo queste parole Alfonso Signorini si mostra solidale nei confronti della coppia, rivelando di credere alla conoscenza tra la Gregoraci e Pretelli, mentre Pupo sembra essere un po’ più perplesso.