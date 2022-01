GF Vip, Antonella Elia attacca Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorgè: "Non c’è nulla di vero ed è indecente"

Antonella Elia in questi giorni ha rilasciato una lunga intervista al sito “Super Guida Tv” in cui parla del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. L’ex valletta di Raimondo Vianello è stata, durante la scorsa edizione del programma, una delle opinioniste insieme a Pupo.

Iniziando a parlare delle opinioniste rivela di vedere in Adriana Volpe una persona che riesce a mantenere un equilibrio che non le fa patire dei danni riuscendo quindi a uscire da ogni situazione in maniera diplomatica. Su Sonia Bruganelli invece sembra essere ancora più dubbiosa, rivelando che spesso dice delle cose senza essere convinta.

Antonella Elia parla dei concorrenti del GF Vip

Si parla poi del triangolo amoroso formato da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorgè, e anche la Elia afferma tutti i dubbi sulla veridicità delle loro azioni: “Non ho seguito tutte le puntate e quindi non mi sento di giudicare. È palese poi la mia antipatia verso Soleil, Alex Belli e Delia Duran. Secondo me è tutta una colossale farsa. Non c’è nulla di vero ed è indecente. Mi sembra un gioco a chi si mette più in mostra in modo a mio avviso negativo”.

Sulle numerose critiche ricevute da Katia Ricciarelli l’ex opinionista dichiara di aver visto alcuni spezzoni dove la si vede attaccare chiunque, in particolar modo le persone più giovani di lei: “Non dimostra di amare le donne giovani tipo Lulù e sembra che entri in competizione con loro. A me piace molto Lulù perché ha una sua ingenuità. Katia non rientra tra i miei personaggi preferiti. Sono a favore delle persone che chiedono la sua squalifica”.

Su Manila Nazzaro, con cui ha condiviso l’avventura a “Temptation Island”, ammette senza giri di parole di non riuscirla a sostenerla in questa avventura a causa dell’amicizia che ha stretto con Katia Ricciarelli e Soleil Sorgè.