GF Vip, Antonella Elia affonda: "Alba sei la gallina madre". La risposta della Parietti via social

Un’altra diretta scoppiettante, quella del “Grande Fratello Vip” andata in onda ieri lunedì 26 ottobre su Canale 5, durante la quale è arrivato anche il momento di un confronto tra Antonella Elia e Francesco Oppini. L’opinionista aveva descritto il ragazzo con il termine “viscido” che non era stato digerito dal diretto interessato.

La Elia lo aveva descritto così insinuando che l’avvicinamento con Tommaso Zorzi non fosse altro che una mera tattica di gioco da “poco furbo e pure doppiogiochista, fino ad arrivare a usare il temine “viscido” commentando il bacio tra i due uomini. Oppini si è molto risentito per questo commento e ieri sera ha ricordato alla Elia i suoi atteggiamenti maneschi tenuti sia nella scorsa edizione del reality show contro Valeria Marini, sia a “L’Isola dei Famosi” quando ebbe un duro scontro con Ayda Yespica: “Io che sono educato non accetto che mi venga dato del viscido. Le parole vanno dosate in certi momenti. E non capisco perché già nella terza puntata e ancor prima nelle interviste era contro di me. Se hai dei precedenti con qualcuno della mia famiglia sono affari vostri non miei” ha puntualizzato il gieffino.

GF Vip, chiarimento tra Oppini e la Elia. Il commento di Alba Parietti

Di risposta la Elia ha voluto precisare che il termine “viscido” lo ha usato non per dare del “verme” al gieffino, ma per sottolineare il suo comportamento equivoco nei confronti di Zorzi e per il suo modo di porsi nel gioco: “Ti ho dato del viscido con la coscienza di dirti che tieni il piede in due scarpe e sei sfuggente. Non ti ho dato del verme”.

Alfonso Signorini ha incentrato il discorso su Alba Parietti, tirata in ballo peraltro proprio dal figlio, e ha messo a conoscenza Francesco della risposta che la madre nei confronti della Elia. La sua convinzione è che se la madre fosse stata nella Casa al posto di Valeria, le cose sarebbero degenerate in maniera incontrollabile: “Sarebbe venuto fuori un cataclisma” la ringrazia per la premura che ha come mamma: “Però le voglio ribadire che a 38 anni deve capire che io me la so cavare da solo”.

Antonella Elia ha tentato di replicare, ma Alfonso è riuscito – quasi del tutto – a controllare la situazione anche se l’opinionista è comunque riuscita a lanciare la sua frecciatina alla Parietti: “Alba, io ti capisco. Sei la gallina madre“. Ed ecco che, puntuale come sempre, è arrivata anche la risposta della diretta interessata via social: “Meglio essere una gallina madre oggi che un’Antonella Elia un domani” ha chiosato mamma Alba con ironia e senza cedere più di tanto alle velate provocazioni.