GF Vip, Antinolfi entra e subito parla di Belen: Bruganelli e Volpe lo zittiscono

La sesta edizione del Grande Fratello Vip è ufficialmente iniziata. Come ampiamente prevedibile, il trash non è mancato. Gli ingressi dei vipponi sono stati l’elemento cardine della prima puntata, così come l’esordio di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe nelle vesti di opinioniste. Tra i concorrenti che hanno varcato la famosa porta rossa, vi è stato Gianmaria Antinolfi.

Antinolfi è un imprenditore napoletano, noto alla cronaca rosa soprattutto per aver avuto un flirt con Belen Rodriguez. Dopo la fine del matrimonio bis con Stefano De Martino, la modella argentina fu avvistata proprio in compagnia di Gianmaria. Adesso l’imprenditore è stato “promosso” a vip e ingaggiato per far parte del cast del GF. Durante la prima puntata è entrato in caso e ha subito parlato della modella argentina.

Tutto ha avuto inizio quando è stato mandato in onda il video di presentazione di Antinolfi. Il 36enne si è subito presentato come “l’ex di“. Sicuramente non un buon biglietto da visita il suo che è partito col piede sbagliato. Il gieffino ha espresso solo parole positive nei riguardi della showgirl argentina, affermando di portare con sé un bel ricordo dei momenti vissuti insieme.

“Da buon italiano e napoletano mi piacciono molto le donne e ho la fortuna di piacere. Ad esempio, Belen… di lei potrei parlare solo in modo meraviglioso. Ho un bellissimo ricordo, ma non dico altro. Sono stato fortunato“, queste le parole di Gianmaria durante la sua presentazione. L’uomo ha ammesso di non voler aggiungere altro e chissà, i tanti giorni che lo attendono nella casa potranno spronarlo a sbottonarsi un po’.

Nel mentre sono intervenute le opinioniste, che subito hanno zittito Antinolfi. È partita Sonia, la quale a domanda diretta di Signorini su come vedesse Gianmaria, ha chiosato: “Ehm, non lo so. Esteticamente non è il mio genere, perché è molto giovane, non è molto famoso“. Una vera e propria frecciata quella della moglie di Bonolis, la quale ha sottolineato come l’imprenditore non sia famoso riportando in qualche modo le parole di molti: nella casa dovrebbero entrare solo gente conosciuta.

Anche la Volpe ha detto la sua, gelando ancora una volta Gianmaria e il suo esordio. L’opinionista ha ammesso di apprezzare esteticamente l’imprenditore, ma di non gradire chi fa la lista delle fidanzate che ha avuto. Ritiene che sia nel reality per cercare la propria identità. Inoltre, Gianmaria ha avuto anche un flirt con Soleil Sorge, sua attuale collega nella casa. Quando i due si sono ritrovati faccia a faccia, il clima era alquanto sereno.