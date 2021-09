GF Vip anticipazioni lunedì 13 settembre: i concorrenti della prima puntata

Lunedì 13 settembre andrà in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip. Si preannuncia una nuova scoppiettante edizione e, a seconda degli ascolti tv, non è esclusa la promozione fino a marzo 2022 esattamente come avvenuto lo scorso anno. Si parte con l’appuntamento del lunedì che andrà a raddoppiare con otto puntate extra previste per il venerdì.

Al timone, per il terzo anno consecutivo, sarà Alfonso Signorini affiancato dalle opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. A queste si aggiungeranno altre due opinioniste, due signore appassionate del reality show. Nel frattempo sono stati svelati i ventidue concorrenti che faranno parte del cast della sesta edizione.

Secondo le anticipazioni della prima puntata del GF Vip di lunedì 13 settembre i concorrenti che entrano sono: Ainett Stephens, Alex Belli, Amedeo Goria, Carmen Russo, Francesca Cipriani, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro e Soleil Sorge nella prima puntata. A questi, molto probabilmente, se ne aggiungerà qualcun altro.

Non è chiaro se Aldo Montano e Davide Silvestri, così come le principesse Hailè Selassie e Nicola Pisu, faranno il loro ingresso lunedì o venerdì. Andrea Casalino, Sophie Codegoni, Samy Youssef e Jo Squillo entreranno durante la seconda puntata. Soleil Sorge ha condiviso qualche storia direttamente da una stanza d’albergo.

Tutti i concorrenti dovranno trascorrere una settimana in isolamento in una nota struttura di Frascati. Ogni due giorni, fino al loro ingresso nella Casa più spiata d’Italia, dovranno sottoporsi a un tampone. Secondo indiscrezioni non sarebbe stato richiesto ai concorrenti informazioni relative alle vaccinazioni fatte o meno né in merito al green pass.

Sappiamo per certo che Katia Ricciarelli si è vaccinata. La cantante lirica l’ha annunciato nel corso di una puntata de La Vita in Diretta dopo lo sconforto a Domenica In. Ha fatto l’AstraZeneca e non si è sentita male per nulla. Nel salotto di Mara Venier aveva confessato di essere spaventata per la situazione dovuta alle mancate vaccinazioni e le difficoltà avute per prenotare le sue dosi.