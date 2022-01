GF Vip, anticipazioni: il ritorno di Sonia Bruganelli

Ormai il Grande Fratello Vip ha raggiunto l’apice dello svolgimento. Il programma infatti, di puntata in puntata, ha collezionato una serie di colpi di scena senza precedenti. Dalle critiche mosse nei confronti di Katia Ricciarelli, alla strigliata fatta dal padrone di casa a tutti i concorrenti, per il loro linguaggio spesso sboccato e gli atteggiamenti scorretti che stanno assumendo in questo periodo.

Novità nate dentro e fuori lo studio, basti pensare a quella scenata fatta dall’opinionista Sonia Bruganelli, la quale aveva abbandonato lo studio dopo un’incomprensione con Alfonso Signorini. Insomma sembra che questa nuova edizione del GF Vip, non lasci spazio a momenti morti.

GF Vip: anticipazioni e il ritorno di Sonia

Dopo l’uscita di Sonia dal suo ruolo di opinionista, venne prontamente sostituita da Laura Freddi, la quale finora ha saputo ben ricoprire la poltrona lasciata vacante dalla Bruganelli. Sembra però che nella prossima puntata si assisterà al ritorno della moglie di Bonolis. Dopo la sua lunga vacanza concessasi a Dubai, è giunto infatti anche per la donna il momento di far ritorno in studio.

Molto probabilmente il litigio con Signorini è stato ampiamente risolto. per quanto riguardo invece i fatti avvenuti nella casa, anche questo lunedì, come di consueto, arriva per i ragazzi il momento delle nomination. Data la momentanea immunità di Katia Ricciarelli, per ora le uniche donne a rischiare l’eliminazione sono Carmen Russo, Nathalie Caldonazzo e Soleil Sorge.

Sono in molti ad affermare che questa sera sia proprio la Sorge a rischiare grosso, considerate le diatribe con Gianmaria Antinolfi e quel particolare rapporto instaurato con Alex belli, tanto da costringere l’imminente ingresso nella casa della moglie di Belli, Delia Duran. La Duran infatti è intenzionata a capire cosa ha spinto suo marito a generare un conflitto nella coppia che, apparentemente, sembrava solida. Cosa succederà dunque questa sera? Non resta che attendere ancora qualche ora per scoprirlo.