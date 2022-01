GF Vip: anticipata la diretta, Laura Freddi confermata

La situazione nella casa del “Grande Fratello Vip” sta sfuggendo di mano. Il gruppo è spaccato in due e soprattutto le donne sono al centro dell’attenzione. Accuse, offese, liti e discussioni stanno prendendo il sopravvento e sicuramente bisogna riportare l’ordine in qualche modo. Si è parlato di vari sponsor che hanno deciso di lasciare a causa di Katia Ricciarelli, Manuel Bortuzzo abbandonerà il gioco per stanchezza.

Insomma, di tempo ne è passato dal loro primo ingresso in casa e la convivenza va a deteriorarsi sempre più. Le puntate in onda ogni settimana sono sempre state due ma, complici le festività natalizie, nell’ultimo periodo si è passati con l’andare in onda una volta a settimana. La novità è però dietro l’angolo, difatti questa settimana, a sorpresa, ci sarà il doppio appuntamento.

Nel salutare i vipponi lo scorso lunedì, Alfonso Signorini aveva dato appuntamento al prossimo lunedì, ma pare che i vertici Mediaset abbiano deciso di anticipare la puntata a venerdì 7 gennaio. Ad andare in onda dovevano essere Cesare Bocci e la sua ” Viaggio Nella Grande Bellezza”, non pervenuti al momento. Dunque sarà il “Grande Fratello Vip” a occupare la serata di venerdì 7 su Canale 5.

Il doppio appuntamento, previsto per la prossima settimana, è stato dunque anticipato. Laura Freddi è stata confermata nelle vesti di opinionista e per la seconda puntata consecutiva andrà a sostituire Sonia Bruganelli. La moglie di Bonolis, reduce da un viaggio a Dubai per festeggiare il Capodanno, non sarà in studio in quanto dovrà osservare la quarantena.

A svelarlo è stato TvBlog. Dal portale si apprende: “Della squadra farà ancora parte nelle vesti di opinionista Laura Freddi che è andata molto bene nelle vesti di supplente della Sonia Bruganelli, impegnata a Dubai per le vacanze natalizie, quindi per quest’ultima niente straordinari nei prossimi giorni alla faccia dei suoi compagni di lavoro“. Ancora top secret resta il possibile ingresso di Delia Duran.