GF Vip, Annamaria Bernardini de Pace: "I concorrenti squalificati devono fare causa al programma"

Il regolamento della settima edizione del “Grande Fratello Vip” è diventato molto severo durante le ultime dirette. Difatti Alfonso Signorini, dopo una sfuriata da parte dell’amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi, ha dovuto forzatamente squalificare per comportamenti inappropriati Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro.

Questi provvedimenti non sono stati apprezzati dalla maggior parte dei telespettatori, accusando la rete di aver deciso di prendere questa linea dura solamente nelle ultime settimane. L’avvocato Annamaria Bernardini de Pace, intervistata da “Casa Pipol“, si è schierata con i concorrenti squalificati, ove consiglia a loro di fare causa al programma.

Le parole di Annamaria Bernardini de Pace

“Io sono contro il politicamente corretto. Io sono una scorretta anche politicamente. Il politicamente corretto elimina la spontaneità, l’umorismo e l’ironia” ha affermato l’avvocato per poi aggiungere: “Non mi piace il moralismo. Poi in questi giorni in tv è successo di tutto con gente che dice cose che non dovrebbe dire. Gente di una certa età ha detto cose da non dire”.

Secondo Annamaria Bernardini de Pace la squalifica di Edoardo e Daniele è del tutto immeritata poiché, secondo il suo pensiero, non hanno commesso nessuna infrazione: “Perché se la sono presa solo con Edoardo Donnamaria? Ha solo detto ‘mi hai rotto il ca**o’. E anche l’altro che ha preso per il collo la spagnola, si vedeva che scherzava. Allora erano da squalificare tutti, perché tutti dall’inizio sono scorretti dal punto di vista lessicale. Se uno squalificato viene da me come cliente? Io farei causa, chiederei un risarcimento. Questo perché c’è stato un atteggiamento non condivisibile che ha rovinato la mia immagine. Poi bisogna vedere come sono i contratti”.

Parlando invece delle eliminazioni, si è dichiarata molto felice per l’eliminazione di Antonella Fiordelisi, affermando di non aver mai apprezzato il suo comportamento nella Casa. Per l’esito del televoto però l’avvocato lancia una frecciatina alla famiglia della schermitrice, sottolineando come l’appello fatto ai suoi fan è stata una scelta totalmente sbagliata.