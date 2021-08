GF Vip, Anna Lou Castoldi fuori dal cast: al suo posto un’altra concorrente molto chiacchierata

Le porte della casa più spiata d’Italia, stanno per riaprire i battenti. La sesta edizione del “Grande Fratello Vip” tornerà ufficialmente in onda, il prossimo settembre. Per il terzo anno consecutivo, la conduzione è stata affidata a Alfonso Signorini. Ad affiancarlo non ci saranno più Pupo e Antonella Elisa, bensì Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Se i contorni sono stati definiti, ciò su cui aleggia ancora il massimo riserbo è l’anima della trasmissione: i concorrenti. Al momento solo Katia Ricciarelli è stata ufficializzata, per il resto circolano tantissimi nomi e nessuna conferma. A proposito di nomi circolati, uno su tutti che rimbalza sul web ormai da settimana, è quello di Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento.

La presenza della Castoldi nella casa più spiata d’Italia era data per certa, ma nelle ultime ore sembra essere stata superata da un’altra figlia d’arte: Jasmine Carrisi. La figlia di Albano e Loredana Lecciso sembra essere il profilo giusto per la casa del GF Vip, tanto giusto da prendere il posto di Anna Lou. Sicuramente quello della Carrisi è un nome chiacchierato, soprattutto dopo che lei e suo padre non sono stati confermati nella giuria di “The Voice Senior”.

A lanciare l’indiscrezione è TvBlog, che ha parlato proprio di ‘derby’ fra le due con la Carrisi che avrebbe convinto più gli autori rispetto alla Castoldi. “La figlia di Albano, esclusa insieme al padre dalla seconda edizione di The Voice Senior avrebbe subito trovato riparo fra le braccia di Alfonso Signorini che le avrebbe regalato il soggiorno permanente effettivo nella celebre casa di Cinecittà. Il padre invece dovrebbe trovare ospitalità fra le mura dell’auditorium del foro italico messe a sua disposizione da Milly Carlucci per tutta la durata di Ballando con le Stelle“, questo quanto si apprende dal portale.

Dunque, TvBlog ha lasciato trapelare due novità importantissime: Jasmine al GF Vip e Albano a “Ballando con le stelle”. Il cantante di Cellino San Marco, dopo essere stato estromesso dal talent canoro avrebbe subito trovato riparo tra le ‘braccia’ dello show di Milly Carlucci che lo vede cimentarsi nelle vesti di ballerino. Nella rete concorrente invece, sua figlia entrerà nella casa del GF Vip.

Il portale tiene a sottolineare che nulla è stato ancora ufficializzato e dunque le cose potrebbero cambiare anche all’ultimo minuto. Sicuramente a farne le spese è la Castoldi, che dovrà accontentarsi di guardare papà Morgan, anch’esso impegnato nello show della Carlucci. Tra padri e figli sparsi nelle varie reti, questo sarà un autunno sicuramente all’insegna del trash.