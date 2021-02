GF Vip, Andrea Zenga vuole dare una seconda chance al padre Walter

Nella penultima puntata del “Grande Fratello Vip” abbiamo assistito al confronto faccia a faccia tra Walter Zenga e il figlio Andrea. I due non hanno escluso nulla per il futuro, con l’ex portiere che ha aperto per un confronto nella sua casa a Dubai dopo la fine del reality show.

In questi giorni Walter Zenga ha rilasciato un’intervista al settimanale “Chi Magazine“, in cui è tornato a parlare del passato, non nascondendo che avrebbe potuto fare molto di più: “I genitori devono compiere il primo passo, ma i figli possono anche fare una telefonata. A me sta bene ogni decisione: se nella sua testa non sono un padre perfetto, lo accetto. Ricordo la loro infanzia […] da padre che ha sbagliato, ma che ha sempre amato i suoi figli”.

La risposta di Andrea Zenga

Intanto durante la diretta del 5 febbraio Alfonso Signorini fa leggere al gieffino le parole dette dal padre durante l’intervista sul proprio magazine. In maniera piuttosto inaspettata Andrea si mostra più solidale nei confronti del genitore, non escludendo un possibile riappacificamento in futuro.

“Qualche parola che leggo mi sarebbe piaciuta sentirla dal vivo”, inizia così il discorso di Andrea, che poi aggiunge: “La possibilità di rivederlo gliela darò, spero che riusciremo a venirci incontro senza rinfacciarci il passato, ma creare qualcosa di nuovo da uomini in primis e poi, se si riuscirà, da genitore e figlio. Ho avuto voglia di abbracciarlo”.

Il pubblico, come per la scorsa puntata, ha apprezzato poco il commento fatto da Walter Zenga sul settimanale, mostrando quindi tutto il suo appoggio per l’atteggiamento che sta tenendo Andrea nella casa. La vicenda, però, sembra essersi conclusa per il meglio con un incontro dopo il programma.