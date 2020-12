GF Vip, Andrea Zelletta tesse le lodi di Tommaso Zorzi: "È geniale, non è mai scontato in quello che dice"

Tommaso Zorzi è un ciclone, il ciclone del “Grande Fratello Vip“. Innesca dinamiche, si emoziona, si arrabbia, apre il proprio cuore, mostra le sue fragilità, questo e molto altro è Tommaso. L’influencer per tale ragione è uno dei candidati alla vittoria finale. Zorzi ha instaurato un legame particolare con Francesco Oppini, tanto che quando il figlio di Alba Parietti ha lasciato il gioco, il gieffino ha sofferto molto.

Tommaso ha confessato di essersi innamorato di Oppini e Stefania Orlando le è stata molto vicina. L’influencer dunque è un personaggio molto amato non solo fuori, ma anche nella casa. Andrea Zelletta è molto legato a Tommaso e durante un discorso con Pierpaolo Pretelli, ha ripercorso i primi due mesi dell’influencer all’interno della casa.

Zelletta apprezza molto Zorzi, tanto che lo ha riempito di complimenti. L’ex tronista ha ammesso di apprezzare molto il gieffino che ha dimostrato di avere una grande intelligenza. “È geniale, non è mai scontato in quello che dice“, ha dichiarato Andrea. A fargli eco Pierpaolo: “Il suo humour mi piace tantissimo“. Anche Rosalinda Cannavò ha preso parte al discorso e non ha potuto far altro che condividere il pensiero dei suoi compagni.

La gieffina però ha aggiunto che a volte trova qualche difficoltà nel relazionarsi con Tommaso: “A volte mi sforzo ma veniamo da due mondi completamente differenti“. Andrea ha inoltre aggiunto che questo GF valorizzerà molto Zorzi e i suoi compagni hanno condiviso anche questo pensiero. Nulla da ridire dunque sull’operato dell’influencer all’interno della casa.

Che questa sia solo una semplice strategia per schierarsi dalla parte di colui che è molto forte e che i gieffini hanno ampiamente compreso? Oppure quanto asserito è ciò che realmente pensano di Zoriz? Sicuramente nel tempo tutte le maschere all’interno della casa vengono a cadere e se questa è solo una strategia, sicuramente si scoprirà.