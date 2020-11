GF Vip, Andrea Zelletta prende male la nomination di Pierpaolo: è lite tra i due

Nuova puntata e nuovi litigi e incomprensioni nella casa più spiata d’Italia. Si parla ovviamente del “Grande Fratello Vip“, a questo giro sembra che i protagonisti della vicenda siano Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli; i due ragazzi infatti hanno affrontato una pericolosa catena di salvataggio dove ha visto Zelletta rischiare l’eliminazione dalla casa.

Tutto è partito quando in nomination sono stati Massimiliano Morra, Dayane Mello e Andrea Zelletta. Pare infatti che Zelletta abbia preso male la sua nomination,a suo dire colpa di Pretelli. Ma vediamo insieme come sono andate le cose. Si parte con la Gregoraci che in stanza led decide di salvare Pretelli, il quale a sua volte si ritrovata dinanzi alla decisione di salvare qualcuno, in particolar modo ha dovuto scegliere tra Andrea Zelletta, Enock Barwuah o Patrizia De Blanck.

Alla fine il ragazzo ha deciso di salvare la contessa, la quale a sua volta ha salvato Enock, lasciando Zelletta in serio pericolo eliminazione. Se inizialmente il ragazzo sembrava aver preso bene, con filosofia, la sua nomination, a puntata conclusa si è dimostrato tutt’altro che comprensivo, iniziando a litigare con Pretelli, a suo dire responsabile della sua nomination.

La spiegazione di Pretelli

A quel punto Pretelli ha voluto giustificare la sua scelta, dichiarando: “Mi sono trovato davanti a due fratelli e una come se fosse mia madre. Se grido è perché ci rimango male e mi dispiace se anche lui la prende così…“. Nonostante la sua giustificazione, sembra che Zelletta non abbia ben accolto le scuse di Pierpaolo.

Infatti Andrea aggiunge: “Pierpaolo c’erano tante persone quando ha scelto Elisabetta. Siamo due persone diverse io e te. Io sono di cuore, Pierpà. Io per voi due mi ammazzo. Tu hai fatto le tue scelte“. Come andrà a finire tra i due ragazzi? Si chiariranno quanto prima? Non resta che attendere quindi ulteriori risvolti della questione.