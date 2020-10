GF Vip, Andrea Zelletta e la provocazione hot a Matilde Brandi: "Vieni qui, vedi il pise**o"

Nella casa del “Grande Fratello Vip“, Andrea Zelletta si è reso protagonista di un momento decisamente al limite del volgare. L’ex tronista di “Uomini e Donne”, ha rivolto delle affermazioni scurrili nei riguardi della sua compagna d’avventura, Matilde Brandi. Ciò ha scatenato il popolo del web, che subito ha attaccato Zelletta.

Andando con ordine, la Brandi e Stefania Orlando, hanno ammesso che probabilmente per la loro età matura, tendono ad essere viste dai ragazzi in casa più come mamme che come donne. Andrea però è subito intervenuto e rivolgendosi a Matilde, ha dichiarato: “Vieni qua Matilde che non ti faccio sentire più mamma“.

Si è trattato di una vera e propria provocazione hot, che però non è finita così. Difatti in serata, l’ex tronista ci è andato giù pesante e ancora una volta ha fatto una battuta davvero piccante e decisamente volgare. Zelletta, parlando coi suoi compagni in casa, ha asserito: “Tutte le mamme qui, venite… Venite che vi facciamo diventare giovani di nuovo, altro che mamme! Vedi il pise**o“.

Le dichiarazioni del gieffino hanno subito fatto il giro del web e gli utenti hanno iniziato a criticarlo aspramente. Probabilmente le dichiarazioni di Andrea sono avvenute in maniera del tutto goliardica, il gieffino ha parlato a ruota libera e forse nemmeno si sarà reso conto di quanto asserito. Però si sa quando si è sotto l’occhio vigile della telecamera, nulla viene lasciato al caso e determinate asserzioni andrebbero evitate.

Chissà come avrà reagito Natalia Paragoni, fidanzata di Andrea. I due, che si sono conosciuti e scelti a “Uomini e Donne”, vivono una storia d’amore ormai da due anni. Al momento Natalia non ha proferito parola sulla questione e si gode la sua vacanza con l’amica Sonia Lorenzin. L’ex corteggiatrice, non ha commentato le frasi che il suo ragazzo ha rivolto alla Brandi, ma ha preferito condividere un video di Andrea, intento a parlare in casa della loro storia d’amore.