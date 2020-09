GF Vip, Andrea Zelletta e i complimenti hot alla Brandi: la reazione di Natalia Paragoni

Andrea Zelletta, l’ex tronista di “Uomini e Donne“, è entrato nella Casa del “Grande Fratello Vip” e nelle ultime ore ha attirato l’attenzione su di sé per via di alcuni apprezzamenti rivolti a Matilde Brandi. Il ragazzo è fidanzato con Natalia Paragoni, la corteggiatrice che ha scelto nel dating show di Maria De Filippi, ed è proprio lei che su Instagram ha commentato questo “pericoloso” avvicinamento, ma andiamo con ordine.

Giorni fa la Paragoni ha rilasciato un’intervista sul settimanale “Chi“, diretto proprio dal conduttore del GF Vip Alfonso Signorini, in cui commentava l’esperienza del fidanzato nel reality show. Natalia sulle pagine della rivista ha dichiarato di aver visto il proprio fidanzato totalmente a proprio agio e ha commentato anche i rapporti che Zelletta ha con le altre coinquiline nella Casa, dimostrandosi contenta di come Andrea gestisce la situazione: “Dayane Mello che lo spoglia? Non mi dà fastidio. Andrea fa il modello ed è abituato a vedere donne bellissime, vede cu*i e te**e ogni giorno. Matilde Brandi mi piace tantissimo, assomiglia a mia madre nel carattere. Andrea ha legato con lei perché la vede giovanile e rispetta le persone più grandi”.

Grazie allo scherzo delle Iene che hanno fatto credere alla ragazza di essere stata tradita da Andrea provocando in lei una reazione al limite di una crisi di nervi, è nota la gelosia di Natalia e per questo in molti pensano che dopo aver ascoltato i commenti del fidanzato su Matilde, la Paragoni sarà rimasta senza dubbio scossa.

GF Vip, i commenti hot di Zelletta a Matilde Brandi

Zelletta, infatti, in un momento giocoso con la Brandi, le ha rivolto molti complimenti: “La Brandi stasera è una fi*a spaziale, mamma mia. Matilde è una bomba, è fi*a, ha stile. Qua la pazzia dobbiamo farla mo che usciamo dalla Casa”.

Parole che hanno stupito il web e che hanno spinto la Paragoni a commentare l’accaduto via Instagram: “Non capisco” questo il commento conciso della ragazza che fa capire, però, lo smarrimento e il fastidio provato per questi apprezzamenti. Vedremo se Alfonso Signorini vorrà dare la possibilità a Natalia di incontrare Andrea e di potersi chiarire con lui.