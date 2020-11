GF Vip, Andrea Zelletta: dubbi sulla sua uscita momentanea dalla Casa

L’ex tronista del dating show di Canale 5 “Uomini e Donne” Andrea Zelletta è uno degli attuali concorrenti della quinta edizione del reality show condotto dal giornalista televisivo Alfonso Signorini “Il Grande Fratello Vip”.

Il fidanzato di Natalia Paragoni (sua scelta durante il programma televisivo “Uomini e Donne”) nei giorni scorsi era momentaneamente uscito dalla casa più spiata di Italia per motivi personali, riguardanti delle problematiche di salute, per poi rientrare a far parte del cast dei concorrenti ieri pomeriggio, sabato 31 ottobre 2020.

Andrea avrebbe spiegato ai compagni di avventura di aver avuto dei problemi di salute (sembrerebbe fosse risultato pisitivo al Covid-19 in seguito a un test rapido e di essere stato costretto a svolgere ulteriori accertamenti) e di aver trascorso qualche giorno di isolamento in un albergo, dove non avrebbe nemmeno avuto la possibilità di seguire la diretta del programma televisivo andata in onda venerdì 30 ottobre 2020. L’ex tronista ha infatti rivelato di aver trascorso tutto il tempo al di fuori della Casa leggendo un libro fornitogli dalla produzione per passare in qualche modo il tempo di isolamento.

I telespettatori del programma televisivo hanno però prontamente notato come Andrea si sia contraddetto riguardo questo suo isolamento raccontando al concorrente Francesco Oppini le tristi vicende che sta vivendo il nostro Paese in questo momento a causa della pandemia globale e la positività al Covid-19 del calciatore Cristiano Ronaldo, raccontando anche la polemica riguardo alle dichiarazioni dell’attaccante della Juventus riguardo ai tamponi.

Questo secondo gli affezionati telespettatori del reality show proverebbe come in realtà Andrea Zelletta non sia stato veramente isolato, ma al contrario sia venuto a conoscenza di particolari ed aneddotti riguardo al mondo esterno che non avrebbe invece dovuto conoscere vista la sua partecipazione ad un programma televisivo come il “Grande Fratello Vip”.